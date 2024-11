Schonmal verwirrt an der Haltestelle gestanden, weil die öffentliche Uhr etwas anderes anzeigt als die eigene? Das passiert in Freiburg immer wieder. Beobachtungen zum Thema Zeit.

Sie stehen an Freiburger Kreuzungen, Haltestellen und Plätzen: große, kastenförmige Uhren mit quadratischen Zifferblättern. Wer aufmerksam durch die Stadt schlendert, stellt schnell fest: Viele von ihnen gehen falsch. Wie pünktlich man in Freiburg ist, hängt von der Uhr ab, auf die man schaut - sofern man keine am Handgelenk trägt oder das Handy vergessen hat.

Aber wer ist eigentlich dafür zuständig, dass die Uhren richtig gehen? Die Stadt Freiburg hat einen Vertrag mit dem Werbeunternehmen Ströer. Dieses hat den Auftrag, die Uhren zu betreuen. Ströer kümmert sich aber auch nicht selbst darum, sondern beauftragt externe Dienstleister damit, die Uhren zu stellen. Bei dieser Verantwortungskette wundert es nicht, dass es schonmal länger dauern kann. Nach Angaben der Stadt Freiburg erfolgt die Kontrolle der Uhren alle sechs Monate.

Luterer-Uhr am Freiburger Münster zeigte Jahrhunderte lang die Zeit an

Wenn die per Funk gesteuerten öffentlichen Uhren mal wieder nicht funktionieren, kann das verschiedene Gründe haben. Fehlerhafte Funkimpulse, schlechte Witterung oder elektromagnetische Felder an Straßenbahnhaltestellen können die Störungen verursachen, wie Ströer auf Anfrage erläuterte. Viele Uhren seien außerdem zwischen 30 und 40 Jahre alt, was sie anfällig für Probleme mache.

Uhren brauchen also regelmäßige Pflege - übrigens auch die mechanischen. Das zeigt ein Beispiel aus der Freiburger Geschichte. 300 Jahre zeigte die Luterer-Uhr am Turm des Freiburger Münsters den Menschen die Zeit an. Und auch sie war nicht immer genau. Heute steht die Uhr in der Freiburger Münsterbauhütte und muss regelmäßig neu gestellt werden. Für Steinmetz Andreas Schedlbauer liegt darin ein gewisser Charme: Ihr altes Uhrwerk mit den schmiedeeisernen Zahnrädern mache Zeit auf andere Art erfahrbar, findet er. "Man hat ein ganz anderes Gefühl für Zeit, wenn man so etwas sieht, wenn man sich überlegt, wie viele Schläge diese Uhr schon gemacht hat", sagt Schedlbauer.

Der Uhrmachermeister Claudio Staudter ist bei seinen mechanischen Uhren sehr genau, beim Thema Zeit aber nicht immer so sehr. SWR

Menschen können Uhren melden, die falsch gehen

Auch der Uhrmachermeister Claudio Staudter hat ein Herz für mechanische Uhren mit Zeigern. In seinem Betrieb repariert er zusammen mit seinem Sohn Uhren in feinster Handarbeit. Da kommt es auf Genauigkeit an. Anders sieht es Staudter beim Thema Zeit. “Wir sollten Zeit in unserer Alltagswelt nicht überbewerten", rät Staudter. "Es gibt Momente, da müssen wir präzise und genau sein, aber es gibt auch viele Aktivitäten, wo es nicht so wichtig ist, dass wir auf die Sekunde genau erscheinen."

Ein Appell, die Zeit auch mal zu vergessen und im Moment zu leben. Und viele Menschen verlassen sich ja ohnehin auf ihre Armbanduhr oder das Handy. Wer es trotzdem gerne genau hat und eine öffentliche Uhr entdeckt, die falsch läuft, kann das melden - an die "Uhrenhotline" 0800 100 66 81.