Tierheim Freiburg stößt wegen verstörter Katzen an Kapazitätsgrenze

Rund die Hälfte des Tierheims Freiburg-Lehen ist zur Quarantänezone geworden. Der Grund dafür ist, dass bei den meisten Katzen im Tierheim ein Herpesvirus nachgewiesen wurde.

Eingeschleppt wurde das Herpesvirus, auch Katzenschnupfen genannt, von den 73 Katzen, die Anfang Dezember vergangen Jahres in Freiburg aus einer kleinen Wohnung gerettet wurden. Animal Hoarding nennt man das krankhafte Sammeln von Tieren. Es wird vermutet, dass der Besitzer Katzen züchten wollte und dies aus dem Ruder gelaufen ist.

Für die Tiere war es eine einzige Qual. Krankheiten breiten sich aus, die Tiere sind verstört. 28 Katzen konnten auf andere Tierheime verteilt werden, doch 45 blieben in Freiburg. Vier der Tiere konnten mittlerweile vermittelt werden.

Katzenbetreuung rund um die Uhr

Ein Fauchen, ein Knurren und zack, schon gibt es eine blutige Hand. Nicht so schlimm, meint Caroline Andrić. Die 46-Jährige ist Tierpflegehelferin im Tierheim Freiburg-Lehen und kümmert sich derzeit fast ausschließlich um die Katzen des Animal-Hoarding-Falls.

Für die Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter des Tierheims ist das eine riesige Herausforderung. Die Katzen sind völlig verängstigt, schreckhaft und teils aggressiv. Doch die Katzen mussten untersucht, gechipt und geimpft werden.

So ein Animal-Hoarding sei immer der Supergau für ein Tierheim, sagt Leiter Marco Marsovszky: "So langsam haben wir uns daran gewöhnt, an die Abläufe und alles, an den Umgang mit den Tieren. Aber es war schon ein Shock."

In den ersten Tagen und Wochen war es furchtbar.

Tierpflegerin bereitet sich auf Einsatz vor SWR Henning Winter

Eine besondere Herausforderung

Im Gang der Quarantäneabteilung zieht sich Tierpflegehelferin Caroline Andrić immer einen frischen Schutzkittel und desinfizierte Gummistiefel an, bevor sie einen der fünf Quarantäneräume betritt. Sobald sie die Tür öffnet, verkrümeln sich die Katzen ins letzte Eck, beziehungsweise in die Körbe, unter die Heizung, zwischen Heizung und Wand. Sie haben sich eben nie an den Menschen gewöhnt.

In der Wohnung hatten die drei 70 Katzen nicht wirklich viel Platz. Die konnten sich nicht aus dem Weg gehen, haben sich überall versteckt und sind dadurch auch Menschen Kontakt nicht gewöhnt.

Kurzfristiger Umzug

Da nun ein neuer Hund erwartet wird und alle anderen Räume im Tierheim belegt sind, müssen die verwilderten Katzen nun raus und in den letzten freien Raum gebracht werden, der Krankenstation. Mit Käschern und einer Leiter versuchen Caroline und ihre Kollegin die Katzen von den Balken zu holen, auf die sie hochgeklettert waren. Doch sie fahren die Krallen aus und weichen geschickt dem Fangnetz aus. Also müssen noch mehr Mitarbeiter ran.

Die Hoffnung ist, den Großteil der Katzen vermitteln zu können. So wie Katze Nr. 0085. Sie lässt sich schon anfassen von ihrer neuen Besitzerin Antonia Fritz. Sie will die Katze Timida nennen, was so viel heißt wie "die Schüchterne". Sie sei noch sehr, sehr schüchtern gewesen, sei immer gut auf Abstand geblieben, aber habe immer beobachtet. "Wir hatten das Gefühl, dass wenn wir ihr die Chance geben, zuhause, dass sie dann auch auftaut und dass sie dann irgendwie mutiger werden kann", sagt Antonia Fritz.

Hohe Kosten für Katzenrettung

Rund 20.000 Euro kostet die Rettung der Katzen das Tierheim. Ein enormer finanzieller Aufwand, der nicht so leicht zu verkraften ist. Deshalb hofft, Tierheimleiter Marco Marsovszky auch, dass das Veterinäramt die Kosten übernimmt. Und das bald viele Katzen vermittelt werden können. Dass sie sich immer noch an den Menschen gewöhnen können, hat Timida bewiesen.