Ein Stall eines Bauernhofs in der schweizerischen Grenzgemeinde Trasadingen ist am Dienstag komplett abgebrannt. Viele Tiere konnten gerettet werden. Zwei Milchkühe starben im Feuer.

Als die Feuerwehr am Stall in Trasadingen (Kanton Schaffhausen) ankam, stand er schon voll in Brand. Aus bisher noch unbekanntem Grund fing das Gebäude eines Bauernhofs in der Grenzgemeinde zu Klettgau (Kreis Waldshut) am Dienstagabend plötzlich Feuer. Das berichtet die Schaffhauser Polizei.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war beim Brand eines Stalls in Trasadingen in der Schweiz. Auch Einsatzkräfte aus Deutschland waren vor Ort. Schaffhauser Polizei

Im brennenden Stall befanden sich noch Tiere

Schnell versuchten die Einsatzkräfte zusammen mit Landwirten die Tiere im Stall und in der Nähe davon zu retten. 49 Milchkühe und 72 Mastkälber konnten in Sicherheit gebracht werden. Zwei Kühe kamen bei dem Feuer ums Leben.

Brandursache noch unklar

Die Feuerwehr konnte das Feuer im Stall unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich die Flammen auf das angrenzende Gebäude ausweiten. Den Stall retten konnten die Einsatzkräfte aber nicht mehr: Er brannte komplett ab.

Personen wurden keine verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Auch die Schadenshöhe ist noch unklar.