Digitales Rathaus in Lahr: Online zum Führungszeugnis oder zur Wohnsitzanmeldung

Wer in Lahr ein Führungszeugnis beantragen oder den Wohnsitz an- und abmelden möchte, kann dies ab sofort online erledigen. Die Stadt hat neue Online-Services eingeführt.

Die Lahrer Bürgerinnen und Bürger können sich ab Dienstag über die Homepage der Stadt einen Termin buchen. So kommen sie über PC, Laptop, Tablet oder Handy in Kontakt mit den Beschäftigten des Bürgerbüros. Bescheinigungen werden dann per Mail verschickt oder können heruntergeladen werden. Und es kann auch direkt bezahlt werden. Verschiedenes soll möglich sein: Bürgerinnen und Bürger können dann ab Dienstag online Führungszeugnisse beantragen, ihren Wohnsitz an- und abmelden oder Urkunden beantragen.

Mit dem virtuellen Rathaus unternehmen wir einen weiteren Schritt zur Digitalisierung.

SWR-Reporter Ulf Seefeldt berichtete für SWR4 vom Pilotprojekt des virtuellen Rathaus in Lahr:

Heidelberg ist Vorreiter in Baden-Württemberg

Die virtuellen Angebote sollen nach und nach ausgebaut werden. Vorreiter in Baden-Württemberg in diesem Bereich ist die Stadt Heidelberg. Laut der Firma SYNCPILOT gibt es ähnliche Projekte neben Lahr aktuell auch in Singen, Leinfelden-Echterdingen, Frankenthal (Pfalz), Mannheim, Sindelfingen, Bietigheim-Bissingen und Saarbrücken. In der Ortenau gebe es derzeit keine weitere Kommune, die das virtuelle Rathaus einsetzt, hieß es weiter.