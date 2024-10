Viele To do’s auf dem Zettel, Homeoffice, neu in der Stadt? Gar nicht so leicht, neue Freundschaften zu knüpfen. "Freiburg Girls Walking Talking" will das ändern - mit Spaziergängen nur für Frauen.

Die Idee stammt aus den USA und wird auch in Deutschland immer beliebter: Frauen treffen sich, um gemeinsam spazieren zu gehen, sich zu unterhalten und mit etwas Glück neue Freundinnen zu finden. Auch in Freiburg hat dieser besondere Spaziergang mittlerweile Fuß gefasst. Einmal im Monat, exklusiv für Frauen. Die Treffen sollen auch gegen Einsamkeit helfen. Offline statt online: Kontakte in der realen Welt Lucia Linder, eine der ehrenamtlichen Organisatorinnen, muss jeden Walk genehmigen lassen und steht dafür in engem Austausch mit den Behörden in Freiburg. Das ist Aufwand, aber sie will Frauen - jeden Alters - eine Plattform in Freiburg bieten: "Ich glaube, dass der Trend mit dem Online allmählich abebbt. Wir sind da übersättigt an oberflächlichen Kontakten, die nicht real sind. Die Menschen möchten reale Kontakte, Herzenskontakte und das gibt es nur offline", so Linder. Die Spaziergänge werden immer auf Instagram und WhatsApp angekündigt. Demnächst soll auch ein Tanzkurs für Frauen stattfinden - als Indoor-Variante von "Freiburg Girls Walking Talking".