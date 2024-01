per Mail teilen

Schon seit über 20 Jahren kennen Frau Zimmermann und ihre beste Freundin sich. Die Karlsruherin schätzt an ihrer Freundschaft besonders, dass sie immer füreinander da sind.

Gute Freunde sind durch nichts zu ersetzen.

In der Karlsruher Innenstadt war Tici unterwegs, um mit euch über die großen Gefühle zu sprechen. Dabei hat sie auch Frau Zimmermann getroffen. Sie ist frisch in Rente und mega happy darüber: „Endlich ausschlafen und nicht mehr um halb sechs aufstehen. Und mehr Zeit für Kultur und Städtereisen.” Die Reisen wird sie wahrscheinlich mit Freunden und Freundinnen unternehmen. Ihre allerbeste Freundin kennt sie schon seit über 20 Jahren. Früher waren sie Arbeitskolleginnen, heute sind sie in allen Lebenslagen füreinander da.