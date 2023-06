Nach 60 Jahren Ehe ist diese Frau allein im Alter

per Mail teilen

„Die Hauptsache ist, die Gesundheit macht mit. Das ist das Wichtigste jetzt. Man muss aus diesem Tief raus. Es tut weh, aber es wird weniger.”

Man sieht Menschen oft nicht an, wie es ihnen wirklich geht. Das hat Tici in Mannheim gemerkt. Der Ehemann dieser Passantin ist nach 60 Jahren Ehe vor fünf Monaten gestorben und das macht sie bis heute phasenweise sehr traurig. Auf den ersten Blick sieht man es der Frau aber nicht an.

Gemeinsame Wohnung voller Erinnerungen

Sie lebt noch in der gemeinsamen Wohnung, man solle schließlich nach dem Tod des Partners nicht alles auslöschen, erklärt sie. Die Wohnung bleibt. Und wenn sie zurückdenkt, an die gemeinsame Zeit mit ihrem Mann, wird sie emotional: „Eigentlich waren alle Momente die glücklichsten unseres Lebens.” Und trotz ihrer Trauer blickt sie nach vorn, denn: „Es muss weitergehen.”



