Nach den Schneefällen: Diese Loipen im Schwarzwald sind gespurt

Die Langlaufskier können wieder aus dem Keller geholt werden: Im Schwarzwald sind einige Loipen geöffnet, zum Beispiel am Notschrei oder auf dem Feldberg. Das Wintervergnügen währt aber nicht lange.

Am Feldberg geht am Wochenende der erste Lift an den Start. Auch in Hofsgrund (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wird die Skisaison eingeläutet. Wer vorher schon die Skier unterschnallen möchte, kann dies von heute an auf ein paar Loipen im Schwarzwald machen. Die ersten Strecken sind gespurt. Dafür hat es in den vergangenen Stunden genug geschneit. Einen Überblick bietet der aktuelle Schneebericht der Schwarzwald Tourismus GmbH. Der Wintereinbruch soll bis Montag andauern.

Drei Langlaufstrecken am Feldberg

Am Feldberg sind drei Loipen geöffnet: die Köpfle-Loipe, die Panoramaloipe und die Gipfelrundloipe. Die Gipfelrundloipe erstreckt sich über acht Kilometer und ist damit die längste der drei. Hier ist sowohl Langlaufen als auch Skaten möglich, ebenso wie auf der etwa 4,5 Kilometer langen Panoramaloipe.

Loipen auch beim Schluchsee und Notschrei

Beim Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die rund acht Kilometer lange Äulemer Kreuz-Spur präpariert worden. Am Notschrei (Kreis Lörrach) können Langläufer auch schon auf ihre Kosten kommen. Bisher ist dort die Stübenwasenspur geöffnet.

Wandern mit Schneeschuhen. Es knirscht bei jedem Schritt IMAGO IMAGO / imagebroker

Schneeschuhwandern auch möglich

Wer lieber mit Schneeschuhen unterwegs ist, kann im Schwarzwald losstapfen. Beim Stollenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind mehrere Kilometer Schneeschuhtrails begehbar, so auch in der Gemeinde Loßburg (Kreis Freudenstadt).