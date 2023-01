Todtmoos: Alternativprogramm sorgt dennoch für Rennfieber mit Huskys

per Mail teilen

Trotz abgesagtem Schlittenhunderennen kommt es in Todtmoos an diesem Wochenende zum Rennfieber: Die Huskys und ihre Musher sind da.

Das Internationale Schlittenhunderennen in Todtmoos (Kreis Waldshut) musste Anfang der Woche wegen Schneemangels abgesagt werden. Auf der Rennstrecke lag zwar eine Schneeschicht, doch diese war nicht hoch genug, um ein reguläres Schlittenhunde-Rennen stattfinden zu lassen. Die Organisatoren haben deshalb ein alternatives Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.

Ein Punkt des alternativen Rahmenprogramms: Ein zehn Kilometer langer Parcours. SWR Michael Hertle

Schlittenhunde hautnah erleben

Bei eisigem Wind konnten die Besucherinnen und Besucher am Samstag die Schlittenhunde bestaunen. Etwa 220 Hunde waren angereist - zusammen mit ihren 25 Mushern, also den Schlittenlenkern. Der Schlittenhunde Sportverein Baden-Württemberg nutzte die Zusammenkunft für Trainingsläufe im Ortsteil Schwarzenbach. Dafür gab es einen zehn Kilometer langen Parcours. Die Trainingsläufe wurden live auf einer Leinwand übertragen und auch Filme von vergangenen Rennen gezeigt.

Besucherinnen und Besucher konnten die Huskys hautnah erleben und sogar streicheln. SWR Michael Hertle

Auf der extra präparierten Bahn blitzte mangels Schnee hier und da ein Stein durch die Eisschicht. Bei diesen Bedingungen konnten die Schlitten nur eine maximale Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde erreichen. Die Musher spannten weniger Hunde vor ihre Gespanne ein - 8 Huskies statt üblicherweise 16. Manche Musher ließen sich auch auf Skiern hinter ihren Tieren herziehen und verzichteten ganz auf die schweren Schlitten.

Freude ist trotzdem groß

Jessica Paulsen aus dem Stühlinger Stadtteil Weizen (Kreis Waldshut) ist eine der angereisten Musherinnen. Mit ihren Huskies wurde sie schon mehrfach Deutsche Meisterin im Schlittenhunderennen. Obwohl das richtige Rennen in Todtmoos ausgefallen ist, zeigte sich Paulsen dennoch begeistert. Es war in diesem Winter das erste Mal, dass sie überhaupt bei Schnee mit ihrem Schlitten ausfahren konnte. Und auch ihre vier Hunde waren kurz vor dem Trainingslauf richtig aufgeregt. Dabei sorgte Hündin Elfi für ganz besondere "Komplikationen". Das Tier ist läufig, was die männlichen Schlittenhunde natürlich ziemlich "aus dem Konzept" brachte.

Jessica Paulsen aus Weizen (Kreis Waldshut) mit ihren Huskys. SWR Michael Hertle

Was in Todtmoos übers Wochenende los ist

Das Camp der Musher und Schlittenhunde im Ortsteil Schwarzenbach ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. In Todtmoos selbst, im alten Kurpark, gibt es übers Wochenende einen Markt mit Verkaufs- und Verpflegungsständen.