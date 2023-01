Die Entscheidung ist getroffen: Der FIS Damenweltcup im Skispringen in Hinterzarten findet statt. Beim Internationalen Schlittenhunderennen in Todtmoos steht sie noch aus.

Die ewige Frage: Wird es genügend Schnee geben, können wir einen Wettkampf austragen? Lange Zeit hat sie die Veranstalter des FIS Damenweltcups im Skispringen in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) beschäftigt. Doch jetzt nicht mehr.

Hinterzarten: Damenweltcup im Skispringen

Am kommenden Wochenende springen wieder die weltbesten Skispringerinnen von der Schanze in Hinterzarten. dpa Bildfunk dpa / picture alliance / Felix Kästle

Eigentlich hätte die erlösende Entscheidung, ob der Weltcup nun stattfindet oder nicht, am vergangenen Donnerstag getroffen werden sollen. Doch der Deutsche Skiverband (DSV) und der Internationale Skiverband (FIS) haben sie vertagt. An diesem Tag lag zu wenig Schnee auf der Schanze in Hinterzarten. Doch die Aussichten sahen gut aus: Die Temperaturen sanken, sodass die Veranstalter endlich den Schnee selbst produzieren konnten - sogenannten Maschinenschnee. Dafür brauchten sie allerdings Minusgrade. Zudem schneite es immer wieder.

Adler-Schanze nachts präpariert

In Nachtschichten habe das Schanzenteam ganze Arbeit geleistet, heißt es aus Hinterzarten. Der Schnee wurde mit einem Pistenbully vom Auslauf nach oben zum Schanzentisch geschoben. Die ganze Schanze sei mittlerweile mit Schnee bedeckt.

Entscheidung fiel nicht mal eine Woche vor Weltcup

Am Sonntag haben die Skiverbände dann beschlossen: Die Bedingungen sind gut genug - der Damenweltcup in Hinterzarten kann in nicht mal mehr einer Woche stattfinden. Die ganzen Vorbereitungen, die bereits getroffen wurden, haben sich also gelohnt. Nun sind die vielen Helferinnen und Helfer ununterbrochen im Einsatz, damit in wenigen Tagen alles fertig ist. Die Präparation der Adler-Schanze läuft auf Hochtouren. Es sei sogar so viel Schnee da, dass auch noch eine Reserve vorhanden ist, so die Veranstalter.

Hinterzarten freut sich auf internationale Skispringerinnen

Die Gemeinde ist erleichtert, dass der Weltcup stattfinden kann und hofft auf viele Zuschauerinnern und Zuschauer. Bürgermeister Klaus-Michael Tatsch freut sich, dass in Hinterzarten nun bereits zum fünften Mal ein Weltcup-Springen der Frauen ausgetragen wird. Am Dienstag reist mit Finnland das erste Team an.

Das Programm:

Freitag, 27. Januar

14 Uhr: Offizielles Training

16 Uhr: Qualifikation

Samstag, 28. Januar

14:30 Uhr: Probedurchgang

16 Uhr: Wettkampf

Sonntag, 29. Januar

13:45 Uhr: Qualifikation

15:15 Uhr: Wettkampf

Todtmoos: Internationales Schlittenhunderennen

Das Schlittenhunderennen in Todtmoos steht noch auf der Kippe. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Winfried Rothermel

In Todtmoos (Kreis Waldshut) ist die Freude auf das Internationale Schlittenhunderennen mindestens genauso groß. Es soll ebenfalls am kommenden Wochenende ausgetragen werden: vom 28. bis zum 29. Januar. Gewissheit, ob es aber auch wirklich stattfinden kann, haben die Veranstalter immer noch nicht. Sie plagt noch die Frage, ob der Schnee ausreicht. Am Montag überprüfen sie zusammen mit Bürgermeister Marcel Schneider schon mal die Pisten, schauen, bei welcher ein Rennen möglich wäre. Offiziell entscheiden wollen sie aber erst am Mittwoch. Das letzte Wort liegt beim Schlittenhundeverband Baden-Württemberg (SSBW).

Todtmoos bereitet sich vor

Trotzdem laufen die Vorbereitungen weiter. Über 100 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz. Denn sollten sie das Rennen absagen müssen, gibt es ja immer noch ihren Plan B: Ein Winterdorf unten im Ort und ein Husky-Camp oben in Todtmoos-Schwarzenbach. Einige der Huskys und ihre Musher, also die Lenker des Schlittens, werden dann trotzdem anreisen. Besucherinnen und Besucher können die Hunde hautnah erleben und den Mushern Fragen stellen.

Außerdem ist ein Rahmenprogramm geplant, wie beispielsweise eine Fackelwanderung vom Winterdorf ins Camp, Live-Musik und Bewirtung. Aber auch diese Aktionen sind witterungsabhängig und müssen daher spontan von den Verantwortlichen zusammen mit dem SSBW abgestimmt werden.

Das Programm für den Plan B:

Freitag, 27. Januar

16 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Marcel Schneider

17 Uhr: Fackelwanderung vom alten Kurpark bis zur Schlittenhundearena in Schwarzenbach

Samstag, 28. Januar

11 bis 20 Uhr: besonderes Programm: Lassen Sie sich überraschen

Ab 19 Uhr: "Black Forest Alaska Party" in der Schwarzwaldspitze

Sonntag, 29. Januar