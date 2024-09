Roche eröffnet Forschungszentrum in Basel

Der Basler Pharmakonzern Roche hat ein neues Forschungszentrum für 1.800 Mitarbeitende eröffnet. Dafür hat Roche viel Geld in die Hand genommen.

Am Dienstag ist in Basel das neue Forschungszentrum des Pharmakonzerns Roche am Unternehmenshauptsitz offiziell eröffnet worden. Der Konzern hat in den Gebäudekomplex 1,2 Milliarden Schweizer Franken investiert.

Das Forschungszentrum besteht aus vier Gebäuden, darunter die nach Angaben von Roche zwei höchsten Laborhochhäuser der Schweiz. Die Gebäude seien so gestaltet, dass möglichst viel Raum sei, in dem sich Mitarbeitende begegnen und austauschen können, hieß es vom Konzern.

Für Austausch: Flexible Arbeitsplätze und offene Räume

Von diesem Austausch erhofft man sich innovative Ideen. Im neuen Forschungszentrum sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten, um neue Medikamente zu erforschen. Unter anderem zur Behandlung von Krebs sowie Augen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.