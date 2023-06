Studienprojekt: "Queere Geschichte*n" in Freiburg

Queere Menschen gibt es schon immer - auch in Freiburg. Lio Okroi hat ihre Geschichten im Rahmen eines Studienprojektes hörbar gemacht.

Studienprojekt: Raus aus der Uni

Lio Okroi hatte die Idee im Rahmen eines Studienprojektes im Soziologie-Master: ein Audioguide, der die Geschichte queerer Menschen in Freiburg erzählt. Dabei herausgekommen sind "Queere Geschichte*n Freiburg".

Que(e)r durch die Stadt

Die insgesamt 27 Stationen des Audioguides sind über ganz Freiburg verteilt. Schauplätze queerer Geschichte sind dabei nicht nur bekannte Orte in der Altstadt. Der Queer Audioguide führt vom Platz der Alten Synagoge, an dem es um den Freiburger Christopher Street Day geht, über den Colombipark, vorbei an Münsterplatz und historischem Kaufhaus bis zum Schlossberg. Noch mehr queere Geschichte zum Nachhören gibt es in der Wiehre, im Stühlinger oder in Herdern.

SWR-Reporterin Eva-Maria Elias hat sich vom Queer Audioguide durch Freiburg führen lassen:

Queere Geschichten aus fünf Jahrhunderten

Der Queer Audioguide erzählt Geschichten aus Freiburg vom 16. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Es geht darin um politische Bewegungen, aber auch um Liebesgeschichten, queere Freundschaft und Kultur.

Was bedeutet "queer"? "Queer" (gesprochen: kwiir) ist ein englischer Begriff und bedeutet ursprünglich "seltsam", "sonderbar" oder auch "schwul". Queer wurde lange Zeit als Schimpfwort verwendet, hauptsächlich für schwule Männer. Seit Mitte der 1990er Jahre wird der Begriff zunehmend als Selbstbeschreibung genutzt und damit positiv besetzt. Queere Menschen sind Menschen, deren sexuelle und/oder geschlechtliche Identität nicht in die gesellschaftliche Vorstellung passt. Sie sind zum Beispiel homosexuell, trans* oder inter*. "Queer" kann also als Sammelbegriff für alle Identitäten gebraucht werden, die 'außerhalb der gesellschaftlichen Norm' liegen. Weitere Informationen gibt es im Queer Lexikon: https://queer-lexikon.net/2017/06/08/queer/

"Pride Month" in Freiburg

Jedes Jahr wird im Juni weltweit der "Pride Month" begangen. In diesem Monat soll auf Diskriminierung und Gewalt gegen queere Menschen aufmerksam gemacht werden. In Freiburg findet am 24. Juni 2023 unter dem Motto "traditionsbewusst und grundsolide" der diesjährige Christopher Street Day statt. Bereits seit 100 Jahren gehen queere Menschen in Freiburg auf die Straßen, um für ihre Rechte zu demonstrieren.