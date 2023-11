Am Reck, Barren oder an Ringen: Kunstturner zeigen in Freiburg, was sie drauf haben

per Mail teilen

Nach dreijähriger Corona-Pause hat der PTSV Jahn Freiburg am Samstag wieder den Karl-Wettach-Mixed-Turnwettkampf ausgerichtet. Teams aus ganz Baden-Württemberg und der Schweiz haben teilgenommen.

Der PTSV Jahn in Freiburg veranstaltete zum 100. Vereinsjubiläum wieder den Karl-Wettach-Mixed-Turnwettkampf. Am Samstagnachmittag zeigten zwölf Teams in der Staudinger Sporthalle ihr Können.

Super Stimmung in der Freiburger Sporthalle

Bei dem Turnevent herrschte von Anfang an super Stimmung. Auch wenn trotz höchster Präzision nicht jede Übung perfekt klappte: Das Publikum beklatschte begeistert die kleinen und großen Turnerinnen und Turner, welche die ganze Bandbreite des Kunstturnens präsentierten. Am Ende wurden die drei besten Teams von den Zuschauerinnen und Zuschauern lautstark gefeiert.

Klare Spielregeln beim Karl-Wettach-Mixed-Turnwettkampf

Die Regeln bei diesem speziellen Wettkampf sehen wie folgt aus: Eine Turnerin und ein Turner starten gemeinsam als Wettkampfpaar. Beide wählen jeweils drei olympische Geräte aus. Die Einzelergebnisse werden addiert und ergeben das gemeinsame Paarresultat.

Wettkampf als Hommage an Vereinslegende Karl Wettach

Der Wettkampf wird zum Gedenken an die Vereinslegende Karl Wettach ausgetragen. Wettach war von 1950 bis 1975 die gute Seele des Vereins. Als Trainer, Organisator und Macher hat er maßgeblich zur heutigen Bedeutung des Vereins beigetragen. Unter anderem durch sein großes Engagement im Breitensport, in der Jugendförderung und im Leistungssport.