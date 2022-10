Kuriose WM-Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft vor 40 Jahren am Schluchsee

Das Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft am Schluchsee 1982 wurde schon vor Ort zum "Schlucksee-Lager". Trinken statt Dribbeln war das Motto. Autor Roland Weis thematisiert die Eskapaden in seinem neuen Krimi.

Im Sommer 1982 fiebert Fußball-Deutschland auf die Weltmeisterschaft in Spanien hin. Die WM-Vorbereitung der Nationalmannschaft findet im Trainingslager am Schluchsee statt. Mit dabei: Karlheinz Rummenigge, Hansi Müller, Paul Breitner. Sie sind die großen Stars dieser Zeit. Fernsehbilder von damals zeigen, wie sie es sich auf den Sonnenliegen im bekannten Hetzel-Hotel am Schluchsee bequem machen. Was hinter den Kulissen geschah, hat der Buch-Autor Roland Weis aus Neustadt nun in seinem neuen Regio-Krimi "Schluchseenixen" aufgeschrieben.

Tatsächlich mussten sich die Spieler auf den Liegen des Hotels erholen. Allerdings nicht vom harten Training am Tag, sondern von ihren Ausflügen in der Nacht. Das jedenfalls hat Autor Roland Weis recherchiert. Weis war damals Zeitungsreporter und hat über das Trainingslager berichtet. Die pikanten Details kamen aber erst später ans Licht, erzählt er.

Krimi-Autor Roland Weis im Lenzkircher Fußballstadion, wo die Nationalmannschaft damals trainierte SWR Lennart Schweizer

"Die haben in einer Nacht bis zu 30.000 Mark verpokert. Und natürlich jede Menge Alkohol verbraucht."

Aus dem Schluchsee-Trainingslager wird das Schlucksee-Lager

Hotelbesitzer Helmut Schwaimler erinnert sich noch gut daran, wie die Nationalkicker es krachen ließen. Unter anderem sei eine Diskothek in Waldshut damals sehr beliebt gewesen. Die ganze Nacht hätten die Fußballer dort verbracht. Noch vor Ort wurde aus dem Schluchsee-Trainingslager ein Schlucksee-Lager. Auch der damalige National-Torhüter Toni Schumacher hat die Erlebnisse im Schwarzwald in seinem Buch "Anpfiff" aufgeschrieben. Die großen Vorbilder von damals, wie etwa Paul Breitner, schont er dabei nicht. Schumachers Eindrücke finden sich auch im Kriminalroman von Roland Weis wieder.

Helmut Schwaimler (rechts im Bild) mit Roland Weis im Hotel Vierjahreszeiten SWR Lennart Schweizer

„Außerhalb des Rasens war Breitner leider kein Vorbild. Er rauchte wie ein Schlot, pokerte, soff wie ein Kosake. Er war der Leithammel, tonangebend bei Spiel und Training und natürlich auch danach."

Mordfall im Regio-Krimi hat mit Trainingslager zu tun

In den “Schluchseenixen” von Roland Weis spielen diese Eskapaden eine wichtige Rolle. Der Mordfall, der sich in der Gegenwart ereignet, hat seine Wurzeln in diesem Trainingslager, erzählt Weis. Und sein Ermittler, ein Lokalredakteur, braucht dann eine ganze Weile, bis er merkt, dass das alles etwas mit dem Trainingslager vor 40 Jahren zu tun hat.

WM in Spanien war trotzdem ein Erfolg

Wie der Krimi ausgeht, wird an dieser Stelle nicht verraten. Wie es bei der deutschen Mannschaft ausging, ist Fußball-Kennern natürlich präsent: Das legendäre „Schlucksee-Lager“ hat offensichtlich nicht geschadet. Am Ende wurde die Mannschaft von Jupp Derwall in Spanien Vizeweltmeister.