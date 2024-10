Vor wenigen Monaten fanden Taucher zufällig Teile einer Leiche im Rhein. Dabei handelte es sich um einen Mann aus Rickenbach. Ein 58-Jähriger soll ihn erschossen haben. Gegen ihn beginnt heute der Prozess.

Rund ein halbes Jahr nach dem Fund von Leichenteilen im Rhein steht ein 58-Jähriger von heute an vor dem Landgericht in Waldshut-Tiengen. Dem Mann wird Totschlag vorgeworfen, denn er soll einen 38-Jährigen nach einem Streit erschossen haben. Anschließend soll er die Leiche mit einer Machete in mehrere Teile zerstückelt haben.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 38 Jahre alten tunesischen Staatsangehörigen, der in einer Unterkunft in Rickenbach untergebracht war. Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Mitte November wird das Urteil erwartet.

Tatverdächtiger soll Leiche zerstückelt haben

Über Wochen hatte die Sonderkommission "Rhenus" mit Beamtinnen und Beamten ermittelt, nachdem die Leichenteile im Rhein gefunden worden waren. DNA-Spuren führten zu dem Angeklagten, der sich Ende April der Polizei stellte. Der mutmaßliche Täter ist ein 58 Jahre alter Mann, der aus Deutschland stammt. Er soll den 38-Jährigen am Tag vor Weihnachten erschossen haben. Er gab an, dass sein Opfer seine Familie beleidigt und bedroht habe. Er habe ihn aus Angst getötet. Er soll die Leiche anschließend zerstückelt, in einen Maschendrahtzaun eingewickelt und in den Rhein geworfen haben. Der Getötete hatte mit falscher Identität Asyl beantragt und war in Rickenbach (Kreis Waldshut) untergebracht. Er war wegen mehrerer Drogen- und Gewaltdelikten vorbestraft.

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen geht von Totschlag aus. Sie hat die Ermittlungen abgeschlossen und gibt in ihrer Anklage nun erstmals Hintergründe zum Tod des Mannes bekannt, der vier Monate lang als vermisst galt.