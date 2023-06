Messerangriff in Bonndorf: Verdächtiger polizeibekannt

In Bonndorf (Kreis Waldshut) ist am Freitagnachmittag eine Frau nach einem Messerangriff gestorben. Der Tatverdächtige soll bereits polizeibekannt sein.

Eine 35-jährige Frau soll am Freitag nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Öffentlichkeit, in unmittelbarer Nähe zu ihrer Wohnung, mit einem Messer angegriffen worden sein. Das schreiben die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Im Verdacht steht ihr getrenntlebender Ehemann.

Frau erwirkte Annäherungsverbot gegen Tatverdächtigen

Der Tatverdächtige soll bereits mehrfach strafrechtlich aufgefallen sein. Zuletzt wurde im Jahr 2021 wegen Beleidigung gegen ihn ermittelt. Die 35-jährige Frau aus Bonndorf soll gegen ihn im Mai dieses Jahres ein familiengerichtliches Annäherungsverbot erwirkt haben. Der Tatverdächtigte sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die genaue Todesursache der 35-jährigen Frau aus Bonndorf soll am Montag eine rechtsmedizinische Obduktion klären. Auch die Hintergründe der Tat und der genaue Tatablauf werden aktuell noch ermittelt.