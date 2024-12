In Waldkirch soll sich eine Frau in einem psychischen Ausnahmezustand mit einer Schreckschusspistole in ein fremdes Auto gesetzt haben. Es kam zu einem größeren Polizeieinsatz.

Am Montagabend soll sich eine 41-jährige Frau in Waldkirch (Kreis Emmendingen) mit einer Schreckschusspistole nackt auf den Rücksitz eines geparkten Autos gesetzt haben. Die Fahrzeugbesitzerin, die gerade ihren Wagen auslud, alarmierte daraufhin die Polizei. Noch bevor die Beamten am Einsatzort eintrafen, sei die unbekleidete Frau aus dem Auto gestiegen. Polizist gab Schuss ab Laut der Polizei Freiburg gab einer der Einsatzkräfte einen Schuss mit seiner Pistole ab. Verletzt wurde dabei aber niemand. Der Schuss habe sich nicht gegen Menschen gerichtet, so das Polizeipräsidium Freiburg. Die Frau ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen und kam wegen ihrer mutmaßlichen Ausnahmesituation in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Beamten stellten die Schreckschusspistole im Wagen sicher. Laut Polizei kannten sich die beiden Frauen nicht. Ermittlungen zum genauen Ablauf des Einsatzes und den weiteren Hintergründen laufen noch.