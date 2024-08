per Mail teilen

Wegen eines Dengue-Virus-Falls in Straßburg hat es dort eine Nacht-Aktion gegen Tigermücken gegeben. Eine Fläche im Zentrum wurde abgesperrt, ein Insektizid ist versprüht worden.

In Straßburg ist ein Bereich in der Innenstadt mit einem Insektizid mit dem Wirkstoff Deltamethrin besprüht worden. Der Grund: Eine Person hatte sich mit dem Dengue-Virus angesteckt, das durch Tigermücken übertragen wird.

Es war nicht das erste Mal, dass die Insektenbekämpfer der Gesundheitsbehörde ARS (Agence Régional de Santé) in Straßburg ausgerückt sind. Vor allem in der Urlaubszeit gab es schon in den vergangenen Jahren solche Einsätze.

Der betroffene Bereich wird dazu abgesperrt, Anwohnerinnen und Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Das Ganze ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen eine mögliche lokale Ausbreitung des Dengue-Virus.

Wirkstoff tötet auch andere Insekten

Wie in der Vergangenheit hatte auch dieses Mal eine Person das Virus aus einem Tropenland mitgebracht. Und weil es in Straßburg inzwischen sehr viele Tigermücken gibt, könnte es auf andere Menschen übertragen werden.

Bereits im August des vergangenen Jahres gab es in Straßburg eine Bekämpfungs-Aktion im Stadtteil Krutenau:

Deltamethrin tötet laut der Gesundheitsbehörde nicht nur Tigermücken, sondern auch andere Insekten. Es wird als kalter Nebel versprüht - in einem begrenzten Radius rund um den Ort, an dem sich die infizierte Person aufgehalten hat. In der Regel geht es um Flächen von wenigen Hektar.

Mückenfallen an der Place de l'Abattoir

Dieses Mal hat der Einsatz einen Bereich um die Place de Hagenau betroffen. In einem zweiten Bereich der Stadt sind laut der ARS Mückenfallen aufgestellt worden. Auch dort, an der Place de l’Abattoir, soll sich die infizierte Person bewegt haben. Weil dort allerdings gerade ein Zirkus seine Zelte aufgeschlagen hat, kann wohl kein Insektizid verwendet werden.