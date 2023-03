SABA – das war einst eine der Spitzenmarken in der Unterhaltungsgeräte-Industrie. Die Fernsehgeräte, Radios und Stereoanlagen aus Villingen im Schwarzwald waren äußerst beliebt. In der Sonderausstellung „Mythos Saba – Erinnerungen an ein Weltunternehmen“ befasst sich das Franziskaner Museum in Villingen-Schwenningen mit der bewegten Geschichte des Familienunternehmens.