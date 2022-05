Musikverein spielt SC-Freiburg-Hymne als Unterstützung für Berlin

Der Musikverein Hecklingen hat den SC-Freiburg-Fansong als Blasmusikversion gespielt. Die Musikerinnen und Musiker wollen so den Sportclub im Pokalfinale unterstützen.

Bei Abendsonne und vor der Kulisse der Burg Lichteneck spielte der Musikverein Hecklingen (Kreis Emmendingen) dank vieler helfender Hände das Kult-Lied "SC Freiburg vor". Neben den Musikern waren zahlreiche Menschen in SC-Trikots auf den Sportplatz gekommen, um lautstark mitzusingen. Damit die Botschaft des Sportplatz-Konzerts auch die Spieler des SC wirklich erreicht, wurde es aufgezeichnet. Der Musikverein möchte das Video schon bald im Netz bald veröffentlichen.

Fisherman's Fall und Chor

Der Sänger der Band Fisherman's Fall, Ralf Busch, war auch auf den Rasen nach Hecklingen gekommen. Er hatte das Lied vor 20 Jahren geschrieben, fand die Idee gut und sang den Klassiker zusammen mit rund 60 Menschen, darunter Kinder der Grundschule in Hecklingen. Sie hatten sogar im Musikunterricht dafür geprobt.

Grandiose Stimmung

Mehrmals spielte der Musikverein die SC-Hymne, alle auf dem Sportplatz waren in absoluter Feierlaune. In Hecklingen glauben natürlich alle an einen Sieg in Berlin und hoffen, dass der SC mit nicht weniger als dem Pokal am Sonntag nach Hause kommt.