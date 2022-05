Freiburger Fanmeile überträgt DFB-Pokalfinale

Beim Public Viewing an der Freiburger Messe können die Fans des SC Freiburg am Samstag das Finale im DFB-Pokal in Berlin live verfolgen. Dort kämpfen die Breisgauer gegen RB Leipzig.

Der SC Freiburg hat eine herausragende Bundesliga-Saison gespielt - das hat die Mannschaft nicht zuletzt mit dem Einzug in die Europaleague eindrucksvoll dokumentiert. Am Samstagabend um 20 Uhr kämpfen die Breisgauer nun im Finale in Berlin gegen den Liga-Rivalen RB Leipzig um den Titel im DFB-Pokal. Für alle Fans in Südbaden, die nicht in die Hauptstadt fahren können, gibt es ein großes Public Viewing an der Freiburger Messe.

"Es wird ein Jahrhundertspiel!"

Auf dem Gelände vor der Freiburger Messe wird es Platz für bis zu 10.000 Menschen geben. Er habe Anfragen über die sozialen Medien aus ganz Südbaden und auch aus der benachbarten Schweiz und dem Elsass, berichtet Veranstalter Christoph Römmler von der Konzert- und Eventagentur KAROevents in Teningen (Landkreis Emmendingen), der schon einige große Public Viewings für Fußball-Highlights organisiert hat. Allerdings hatte er dieses Mal nur drei Wochen Zeit.

Sonderfahrten der Straßenbahn

Einen Vorverkauf für die Fanmeile gibt es nicht. Für drei Euro können sich die Fans am Samstag ab 16 Uhr ein Einlassbändchen auf dem Freiburger Messegelände kaufen. Dort gibt es auch 600 Parkplätze, weitere befinden sich am SC Stadion nebenan oder in der Nachbarschaft der Messe. Die Freiburger Verkehrsbetriebe VAG richten am Samstag Sonderfahrten zur Messe ein.

Freiburger Fans wollen mitfiebern dpa Bildfunk Tom Weller

Fünf Stunden Fußball und Party

Ab 19 Uhr wird auf der Fanmeile dann die ARD-Übertragung auf einer 80 Quadratmeter großen LED-Wand gezeigt. Vor dem Anpfiff um 20 Uhr wird es auch Live-Schalten des SWR aus Freiburg nach Berlin geben. Mit Bratwurst, Bier und Badenerlied soll auf der Freiburger Fanmeile Stadionatmosphäre geschaffen werden. Egal ob Sieg oder Niederlage, bis 24 Uhr kann dort der DFB-Finalist SC Freiburg gefeiert werden.