Vor Veröffentlichung des Missbrauchsberichts im Bistum Freiburg: Betroffeneninitiative macht spektakulär auf die in ihrer Augen prekäre Lage der Missbrauchsopfer aufmerksam.

Vor dem Hauptportal des Freiburger Münsters liegt eine zufrieden grinsende Bischofsfigur aus Pappmache in einer goldenen Schlafkoje, die an zwei Kreuzen befestigt ist. Diese verbiegen sich unter dem Gewicht des untätigen Amtsträgers so sehr, dass sie vollends zu zerbrechen drohen. Die Betroffeneninitiative Süddeutschland, der eckige Tisch und die Giordano Bruno-Stiftung haben den sogenannten "Hängemattenbischof" des Düsseldorfer Karneval-Wagenbauers Jaques Tilly gekauft und ziehen damit durch verschiedene Diözesen. Der Protest richtet sich gegen das jahrelange Vertuschen der Missbrauchsfälle und dass Entschädigungen auf die lange Bank geschoben wurden. Auch die Reaktionen von Passanten sind eindeutig.