Doan wechselt zum SC Freiburg

Der SC Freiburg hat den japanischen Offensivspieler Ritsu Doan verpflichtet. Doan spielte zuletzt für den niederländischen Verein PSV Eindhoven. In der Saison 20/21 war der 24-Jährige an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Über Vertragsinhalte ist Stillschweigen vereinbart worden. Medienberichten zufolge soll die Ablöse acht bis neun Millionen Euro betragen. Ritsu habe in Bielefeld gezeigt, dass er umfänglich Bundesliga spielen könne, - das werde der SC auch von ihm brauchen, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.