Stadt Freiburg versucht wegen Energiekrise zu sparen

Die Stadt Freiburg muss bis in zwei Jahren mit rund 26 Millionen Euro Mehrausgaben für Energie rechnen, so ein Sprecher. Aus diesem Grund müsse Freiburg Energie sparen.

Wegen der derzeitigen Energiekrise muss die Stadt Freiburg anfangen zu sparen. Denn für Gaskosten müsse Freiburg in diesem Jahr mit einem Plus von 150 Prozent rechnen, nächstes Jahr mit einem Plus von 400 und im Jahr 2024 mit einem von 300 Prozent. Das teilte ein Sprecher dem SWR mit. Beim Strom ist die Erhöhung nicht ganz so drastisch: Dieses Jahr ein Plus von 50 Prozent, nächstes Jahr 100 und das Jahr danach 50 Prozent.

Sofortmaßnahmen zum Energiesparen bereits umgesetzt

Einige Sofortmaßnahmen wurden bereits umgesetzt: In Sporthallen gibt es kein Warmwasser mehr. Außerdem wurde die Raumtemperatur im Stadttheater um einen Grad gesenkt. Im Hallenbad wurden die Sauna und die Wassertemperatur ebenfalls einen Grad kühler. Die neu gegründete Arbeitsgruppe "Energiesparen" prüfe derzeit weitere Maßnahmen - beispielsweise inwiefern die Stadt bei der Straßenbeleuchtung sparen könnte. Allerdings verbrauche Freiburg schon jetzt relativ wenig Energie, so der Sprecher. Seit 1990 hat die Stadt ihren Heizenergieverbrauch um fast 50 Prozent reduzieren können. Freiburg übernehme aber dennoch das bundesweit gesetzte Ziel von 20 Prozent Energieeinsparung in diesem Winter - auch wenn es ausgesprochen ambitioniert sei, sagte der Sprecher.