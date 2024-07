per Mail teilen

Am Mittwochvormittag ist im Elsass ein junger Mann festgenommen worden. Er soll offenbar Gewalttaten vor den Olympischen Spielen in Paris geplant haben.

Die französische Antiterror-Polizei im Département Bas-Rhin hat am Mittwochvormittag einen 20-jährigen Mann festgenommen. Das berichtet der französische Sender France3. Der Mann soll Gewaltakte im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris geplant haben. Die Nachrichtenagentur AFP schreibt mit Bezug auf Justizangaben, dass es sich bei dem Mann um einen Neonazi handeln soll.

Taten über Onlinedienst Telegram angedroht

Der junge Mann soll über den Onlinedienst Telegram damit gedroht haben, den Staffellauf der Olympischen Flamme zu stören, wenn die Dragqueen Minima Gesté die Flamme übernimmt. Die Tatsache, dass die bekannte Dragqueen die Olympische Flamme tragen sollte, hatte in rechtsextremen Kreisen zu homophoben Reaktionen geführt.

Die Dragqueen Minima Gesté - hier bei einem Meeting in Paris vor wenigen Wochen - war offenbar ein Ziel der geplanten Gewalttaten. IMAGO Ait Adjedjou Karim/ABACA

Der französische Innenminister Gérald Darmanin hatte im April mehrere Telegram-Gruppen einer rechtsextremen Gruppe verboten, in denen Mitglieder rassistische Propaganda verbreiteten und zu Gewalt aufriefen. Die Telegram-Gruppe des nun festgenommenen jungen Mannes trug den Titel "Französische Arier-Division".

Erhöhte Sicherheit bei Olympischen Spielen

Insgesamt sind 35.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um die Olympischen Spiele abzusichern. Sie werden von 18.000 französischen Soldaten unterstützt. Zudem sind gut 1.700 ausländische Sicherheitskräfte im Einsatz, unter ihnen auch etwa 160 aus Deutschland. Die Olympischen Spiele starten in Paris am 26. Juli und enden am 11. August.