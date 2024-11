per Mail teilen

Die Müdigkeit hatte ihn wohl übermannt. Noch auf der Autobahn legte sich ein Lkw-Fahrer schlafen - nicht ganz nüchtern. Konsequenzen folgten prompt.

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hat auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 5 bei Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) geparkt - und sich dann schlafen gelegt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Sattelzug am Montagabend weder beleuchtet noch abgesichert. Ein Atemalkoholtest bei dem 57 Jahre alten Lkw-Fahrer ergab über zwei Promille.

Schutzplanken beschädigt, Schrammen am Lkw

Zuvor hatte der Mann mit seinem Gespann offenbar eine Mittelschutzplanke gestreift. Die Beamten bemerkten Schäden auf der linken Seite des Sattelzugs und an der Mittelschutzplanke auf einer Länge von etwa 200 Metern. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass er davor noch eine Schutzplanke an einem Rastplatz beschädigt hatte. Der Fahrer war unterwegs in Richtung Süden.

Lkw-Fahrer muss nach Kontrolle auf A5 Führerschein abgeben

Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Seine Strafe hat der Mann schon kassiert: Das Amtsgericht Freiburg verurteilte den 57-Jährigen am Dienstag zu einer Geldstrafe von 2.700 Euro. Außerdem muss er seinen Führerschein für mindestens eineinhalb Jahre abgeben.