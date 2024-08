Wo man in Südbaden die besten Chancen auf Sternschnuppen hat

Klare Nächte über dem Schwarzwald versprechen beste Sicht auf den Sternschnuppen-Himmel in den kommenden Tagen. Besonders gut sind sie auf den Berggipfeln Südbadens zu sehen.

Ein Sternschnuppenschauer zieht Anfang August über Südbaden hinweg. Für Perseiden-Begeisterte ging dieses Jahr schon ein Wunsch in Erfüllung: Das Wetter in der Region spielte mit. Der Himmel war in den Nächten meist wolkenlos und bietete beste Sicht auf das Spektakel. Die meisten Sternschnuppen gibt es in der Nacht von Montag auf Dienstag (12. bis 13. August) zwischen zwei und vier Uhr zu sehen. Hundert Sternschnuppen fliegen dann pro Stunde über den Himmel. Die Wettervorhersage verspricht auch in dieser Nacht wieder eine klare Sicht auf den Himmel.

Wo man in der Region am besten Sternschnuppen beobachten kann, weiß SWR-Reporterin Wera Engelhardt:

Wer nicht alleine gucken will, kann am 17. August auf den Feldberg fahren. Dorthin lädt der Verein Sternfreunde Breisgau gemeinsam mit den Feldbergbahnen ein. Und zu lernen gibt es auch noch etwas. Ab 19:00 Uhr öffnet der Feldbergturm seine Pforten für Besucherinnen und Besucher. In einem Vortrag der Sternfreunde Breisgau gibt es Wissenswertes zu Perseiden, wie die Sternschnuppen im August auch genannt werden. Wer mag, kann außerdem einen Blick durch eines der vielen Teleskope werfen, die die Sternfreunde Breisgau zur Verfügung stellen.

Belchen, Kandel, Schauinsland: Beste Orte zum Sterne gucken

Wer lieber alleine gucken will, sollte am besten einen dunklen Ort aufsuchen. Also raus aus der Stadt. Johannes Rodloff von den Sternfreunden Breisgau empfiehlt die Berge. So sei weniger Atmosphäre zwischen Betrachter und Sternenhimmel. Die Sicht auf die Sternschnuppen sei also noch besser als an tiefer gelegenen Orten.

Berge gibt es in der Region zuhauf: Neben dem Feldberg bieten sich der Belchen, der Kandel oder der Freiburger Hausberg Schauinsland für einen nächtlichen Ausflug mit Picknickdecke an.

Tipp vom Sternfreund: Smartphone aus und zurücklehnen

Ein weiterer Tipp von Rodloff: Man sollte die Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Also Smartphone beiseite legen, Taschenlampe aus und einfach mal die Aussicht in den Himmel genießen.

Auch der Mond spielt dieses Jahr mit, meint Rodloff. Zwar nimmt er gerade zu, er strahlt aber aktuell noch nicht sehr hell. Erst am 19. August ist Vollmond. Dann könnte es schwerer werden, die Sternschnuppen zu sehen, die noch bis zum 24. August am Nachthimmel zu entdecken sind.

Sternschnuppen wie diese gibt es in den kommenden Tagen am Himmel über dem Schwarzwald zu sehen. dpa Bildfunk (c) dpa

Wetterprognose: Beste Aussichten auf Sternenregen

Die meisten Sternschnuppen gibt es in der Nacht von Montag auf Dienstag (12. bis 13. August) zwischen zwei und vier Uhr zu sehen. Hundert Sternschnuppen fliegen dann pro Stunde über den Himmel. Bis dahin sehen die Wetterprognosen für Südbaden gut aus. Nur wenige Wolken und meist klarer Himmel sind für die Nächte bis Dienstag angekündigt. Auch danach könnten die Bedingungen gut bleiben, die Prognosen werden aber unsicherer. Wer also Zeit hat, sollte am besten schon die kommenden Tage für einen Blick in den Himmel nutzen.