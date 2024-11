Das Universitätsklinikum Freiburg spricht von einem insgesamt gelungenen Start der neuen Kinder- und Jugendklinik. Es gibt aber noch einiges zu tun, zum Beispiel in der Technik.

Erste Bilanz nach einem Monat: Im Zeitraum zwischen der Eröffnung Ende September bis Ende Oktober sind fast 5.300 ambulante und 1.000 stationäre Behandlungen in der neuen Kinder- und Jugendklinik in Freiburg durchgeführt worden. Täglich werden im Schnitt fast 200 Patientinnen und Patienten neu registriert, wie das verantwortliche Freiburger Universitätsklinikum mitteilte.

Positive Startbilanz, aber noch "Handlungsbedarf"

Die Uniklinik spricht von einem gelungenen Start der neuen Einrichtung. "Natürlich gibt es noch Handlungsbedarf, insbesondere in der Feinabstimmung technischer Abläufe," heißt es auf SWR-Anfrage. Solche Anpassungen seien in einem so komplexen Umfeld aber erwartbar.

Zu Beginn gab es in der Kinderklinik Freiburg noch technische Schwierigkeiten. Mittlerweile ist das Problem aber behoben SWR David Zastrow

In den ersten Wochen seit der Eröffnung gab es zum Beispiel einen Ausfall des elektronischen Notfall-Anmeldesystems. Außerdem waren die automatischen Durchgangstüren noch uneinheitlich oder gar nicht eingestellt. "Im Gebäude werden noch Restarbeiten durchgeführt", teilte die Uniklinik weiter mit. Diese Arbeiten würden bis Ende 2024 abgeschlossen.

Auch Patient Julian Scherer wurde Ende September mit einem gebrochenen Bein in die neue Klinik verlegt. Er leidet unter einer genetisch bedingten Muskelerkrankung. SWR Nadine Zeller

Auf der Ostseite - stadteinwärts in Richtung Klinik für Strahlenheilkunde - ist die Fertigstellung der Außenanlagen noch zurückgestellt. "Hier gibt es noch einen kleinen Anbau an die Klinik für Strahlenheilkunde", so die Uniklinik. "Die Fertigstellung ist Ende 2025/Anfang 2026 vorgesehen." Direkt um die Kinderklinik herum seien aber alle Arbeiten in den Außenanlagen abgeschlossen.

Bis Ende 2024 soll frühestens auch entschieden sein, wie die Räume der alten Kinderklinik künftig genutzt werden. In einen Teil der Gebäude soll eine Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie einziehen. "Die Planungen, welche Räume dafür instand gesetzt werden müssen und welche weitere Nutzung in den Räumen möglich ist, laufen derzeit noch."

Umzug in die neue Kinderklinik in Freiburg war eine große Aufgabe

Am Umzug in die neuen Räumlichkeiten waren rund 450 Mitarbeitende des Universitätsklinikums aus dem medizinischen Bereich, der Pflege, der IT und der Logistik beteiligt. In der neuen Kinder- und Jugendklinik sollen jährlich rund 80.000 kleine Patientinnen und Patienten behandelt werden. Das Großprojekt war am 30. September 2024 nach sechs Jahren Bauzeit fertiggestellt worden. Die Kosten: 170 Millionen Euro.