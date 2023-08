Prozess gegen Kassiererin: Fondation Beyeler um Million betrogen?

Eine Kassiererin der Fondation Beyeler in Riehen soll Einnahmen in Höhe von fast einer Million Schweizer Franken veruntreut haben. Beim Prozessauftakt schwieg sie zu den Vorwürfen.

Vor dem Basler Strafgericht hat am Mittwoch der Prozess gegen eine ehemalige Kassiererin des Museums Fondation Beyeler in Riehen im Kanton Basel-Stadt begonnen. Der Frau wird vorgeworfen, Eintrittsgeld im Wert von fast einer Million Schweizer Franken veruntreut zu haben. Das Urteil wird am Freitag erwartet.

SWR-Reporter Matthias Zeller über den Prozess in Basel:

Kassiererin soll elf Jahre lang Eintrittsgeld veruntreut haben

Die Frau soll als Kassiererin, später auch als Leiterin des Kassenteams, elf Jahre lang Eintrittskarten verkauft und das Geld für sich behalten haben. Ein Mitarbeiter der angeklagten Leiterin der Museumskasse in Riehen schilderte dem Gericht, dass er 2019 während der Picasso-Ausstellung misstrauisch geworden war. Er hatte im Kassensystem Ticketstornierungen unter seinem Namen entdeckt, die aber nicht von ihm stammten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten neben gefälschten Stornierungen außerdem vor, Eintritte verkauft zu haben und den Besuchern dafür kein Ticket ausgedruckt, sondern ein rosa Abreißticket ausgehändigt zu haben - angeblich wegen Druckerproblemen.

Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen

Die Angeklagte äußerte sich vor Gericht, aber nicht zu den Vowürfen. Sie soll auf großem Fuß gelebt und das veruntreute Geld von rund einer Million Franken komplett für Luxuskäufe und Reisen ausgegeben haben. Angestellt war sie bei einem Dienstleister der Fondation Beyeler in Riehen. Inzwischen hat dieser ihr gekündigt.

Staatsanwaltschaft fordert dreieinhalbjährige Freiheitsstrafe

Die Staatsanwaltschaft sah die aufgeführten Delikte des gewerbsmäßigen Diebstahls, der mehrfachen Veruntreuung, mehrfachen Urkundenfälschung und gewerbsmäßigen Geldwäscherei als klar erwiesen an. In ihrem Plädoyer beantragte sie eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Die Privatanklagevertreterin der Fondation Beyeler forderte ihrerseits einen Schadenersatz in Höhe von fast 900.000 Franken. Der Verteidiger beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von nur zwei Jahren. Die Verhandlung am Basler Strafgericht ist auf mehrere Tage angesetzt. Das Urteil wird am Freitag verkündet.