Am Montag beginnt vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Freiburg ein Betrugs-Prozess. Der 20-jährige Angeklagte soll über ein nicht existierendes Corona-Testzentrum Leistungen in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro abgerechnet haben. Der Angeklagte soll als Heranwachsender im August 2021 nachträglich ein Corona-Testzentrum in Freiburg registriert haben und für die Monate März bis Juni Leistungen in Höhe von ca. 5,7 Millionen Euro abgerechnet haben. Im Vertrauen auf die Richtigkeit seiner Angaben wurde der Betrag dem Angeklagten im September 2021 auch gutgeschrieben. Nach einer Geldwäscheverdachtsmitteilung der Bank soll das Geld jedoch der Kassenärztlichen Vereinigung wieder zurück gebucht worden sein.