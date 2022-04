Millionenbetrug bei Corona-Testzentren in Südbaden?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Testzentren, unter anderem in Freiburg. Der Schaden soll mehrere Millionen Euro betragen.

Die Staatsanwaltschaften in Offenburg (Ortenaukreis) und in Freiburg bestätigen auf SWR-Anfrage: Leistungen in Corona-Testzentren in der Region seien bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg falsch abgerechnet worden.

Corona-Testzentrum war offenbar erfunden

Gegen eine Person hat die Staatsanwaltschaft Freiburg jetzt Anklage vor dem Amtsgericht erhoben. Der Vorwurf: Das Testzentrum, für das abgerechnet wurde, existierte gar nicht. Dadurch soll eine Schadenssumme von 5,7 Millionen Euro entstanden sein.

Mutmaßlicher Betrug in zweistelliger Millionenhöhe

Die Ermittler untersuchen derzeit noch weitere Fälle. So ermittelt die Staatsanwaltschaft Offenburg gegen mehrere mögliche Betrugsfälle. Bei einem der Verfahren soll Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden sein. Die Beschuldigten sollen weniger Tests durchgeführt als sie abgerechnet haben.

Immer mehr Betrugsfälle bei Corona-Testzentren

Ende Februar hatte die Polizei bereits sechs Männer wegen mutmaßlichen Betrugs mit Corona-Teststationen festgenommen. Die Männer stammen aus dem Raum Karlsruhe, Weil am Rhein (Kreis Lörrach) und Lörrach, wo sie auch die Teststationen betrieben haben. Zusammen sollen sie mithilfe von Mittelsmännern mehr als 50 Teststationen betrieben und dort zu viele Tests abgerechnet haben. Eine Sonderermittlungsgruppe geht von einem Schaden im einstelligen Millionenbereich aus. Bei Hausdurchsuchungen wurden 1,3 Millionen Euro Bargeld und zwei Schusswaffen mit Munition gefunden. Außerdem wurden hochwertige Kraftfahrzeuge und Wertgegenstände sichergestellt.

Bundesweite Verfahren wegen Abrechnungsbetrugs

Eine Umfrage des "Handelsblatts" stellte am Montag das Ausmaß des Betrugs mit Corona-Teststationen dar. Bundesweit leiteten Behörden mindestens 642 Verfahren wegen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Testzentren ein.

Die Umfrage der Zeitung beantworteten Staatsanwaltschaften und Landeskriminalämter. Vielfach ständen die Ermittlungen noch ganz am Anfang, weshalb sich auch der Gesamtschaden durch Testbetrug noch nicht beziffern ließe. Doch allein in fünf Verfahren in Bochum, Offenburg, Freiburg und Mannheim beträgt der mutmaßliche Schaden dem Bericht zufolge 49,5 Millionen Euro.