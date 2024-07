Japankäfer vermehren sich an deutsch-schweizer Grenze

Japankäfer sehen aus wie unsere Maikäfer, sind aber um einiges gefräßiger. 38 von ihnen wurden bisher in Basel gefunden. Warum der Fund auch die deutschen Behörden alarmiert hat.

Erst waren es nur zwei Männchen, doch nun hat sich in Basel eine ganze Population von Japankäfern gebildet. 400 Pflanzen stehen auf dem Speiseplan der invasiven Art, die aus Italien in die Schweiz eingeschleppt wurde. Aber auch, wenn die Käfer in der Schweiz gefunden wurden, stehen schon jetzt 55 Fallen in Baden-Württemberg bereit. Eine davon auch in Freiburg.

