Inklusion in einer Kita in Grenzach-Wyhlen gescheitert

Fünf Jahre ging Linus in eine Betriebs-Kita von Roche in Grenzach-Wyhlen. Im vergangenen Herbst war er dort plötzlich nicht mehr erwünscht. Zunächst wurde der Familie der Platz, gekündigt, dann ruderte die Kita aber zurück. Der Junge hätte bleiben dürfen, allerdings sollte er aus seiner Gruppe mit den gleichaltrigen Kindern in die Krippen-Gruppe wechseln. Für die Familie war das nicht hinnehmbar.