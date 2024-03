Wo der Honig fließt: So geht es den Imkern im Schwarzwald

Badischer Imkertag in St. Märgen

Was ist das Besondere am Imkerdasein im Schwarzwald? Ein Einblick vom Badischen Imkertag und Jubiläum des Bienenzuchtvereins in St. Märgen.

Knapp 500 Imkerinnen und Imker sowie weitere Honigbegeisterte trafen sich am Sonntag beim Badischen Imkertag in St. Märgen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Gefeiert wurde auch das 100-jährige Bestehen des Bienenzuchtvereins St. Märgen. Im Schwarzwald imkert ein Mann aus Leidenschaft Christian Herbstritt ist eins von 62 Mitgliedern des Bienenzuchtvereins St. Märgen. Vor drei Jahren hat er mit dem Imkern begonnen. Für ihn ist es ein Hobby. Er mag daran, dass er etwas Konkretes erzeugt. Nämlich viele Gläser gefüllt mit Honig. Ich bin auch kein Katzen- oder Hundetyp. Deswegen wurde es dann am Ende eine Biene. Der Hobby-Imker Christian Herbstritt schaut nach seinen Bienenvölkern. SWR Eine Stunde Arbeit pro Bienenvolk in der Woche Das Imkern macht auch Arbeit: Jetzt im Frühjahr, sobald es 15 Grad und mehr hat, geht es an die Sichtungen der Bienenstöcke. Christian Herbstritt muss schauen, ob alles in Ordnung ist. Und wenn der Honig von den Honigbienen eingetragen wird, muss er diesen aus den Bienenstöckern holen und "schleudern". Das ist eine langwierige und klebrige Angelegenheit. Christian Herbstritt hat acht Bienenvölker, drei davon hat er selbst gezüchtet. Mit einer Stunde Arbeit pro Bienenvolk müsse er in der Woche schon rechnen. Eine Arbeit, die man sieht und brummen hört Christian Herbstritt fasziniert es, wie sich seine Bienenvölker entwickeln. Seine Honigbienen höre er morgens im Garten laut brummen. Besonders sei das im April und Mai, wenn eine neue Königin schlüpft und sich neue Ableger bilden. Es ist toll zu sehen, wie sich ein Volk entwickelt, das ist wie ein Kind aufwachsen zu sehen. Lange Tradition des Schwarzwaldhonigs Seit 100 Jahren kümmert sich der Bienenzuchtverein St. Märgen um die Honigbiene und die Imkerei. Auf 900 bis 1.000 Höhenmetern gelten im Schwarzwald andere Bedingungen für die Honigbienen. Denn die Natur blüht hier oben später und kürzer. Der Verein zählt insgesamt 19 Millionen Bienen und 380 Bienenvölker. In Baden-Württemberg sei die Zahl der Bienenvölker in den letzten Jahren um 37 Prozent gewachsen, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Honigbienen scheinen in Baden-Württemberg im Trend zu liegen: 26.000 Imkerinnen und Imker gibt es inzwischen. Das sind 60 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Fakten über Honigbienen Honigbienen legen in ihrem Leben rund 800 Kilometer zurück.

In zwei Minuten kann eine Honigbiene einen Kilometer weit fliegen.

Sommerbienen werden nur sechs Wochen alt, Winterbienen neun Monate.

Honigbienen legen Eier vor allem im Mai und Juni.

Aus befruchteten Eiern werden weibliche Bienen, aus unbefruchteten Eiern männliche Drohnen.

Je heller der Honig, desto mehr Blütennektar enthält er. Hornissen hautnah entdecken - das ging beim Badischen Imkertag in St. Märgen im Schwarzwald. SWR Badische Imker sorgen sich wegen der Asiatischen Hornisse Auf dem Badischen Imkertag wurden bei verschiedenen Fachvorträgen auch Probleme der Imkerei diskutiert. Zum Beispiel mit Bianca Duventäster, einer Hornissen- und Wespenfachberaterin. Denn die Imkerei sorgt sich um die Verbreitung der Asiatischen Hornisse. So wurde in Basel kürzlich ein Nest einer Asiatischen Hornisse entdeckt. Ein Nest der asiatischen Hornisse neben Bianca Duventäster, Hornissen- und Wespenfachberaterin. SWR Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Hornissen-Nester von 17 auf 550 gestiegen, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Zwar sei noch nicht klar, ob die Hornisse die heimische Imkerei zwangsläufig bedroht, in der Regel stellen invasive Arten wie die Asiatische Hornisse aber eine Bedrohung für das heimische Ökosystem dar. Sie müssen deshalb überwacht werden. Dazu ist jede Hilfe nötig: Sichtungen der Hornisse können hier gemeldet werden.