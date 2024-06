"Es ist wichtig, dass das System immer demokratisch bleibt", sagte ein Schüler während der bundesweiten Aktion "#IchStehAuf - für Demokratie und Vielfalt“. Allein im Landkreis Lörrach machten 18 Schulen mit.

In der Ortenau, in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und in Freiburg beteiligten sich Schulen an der bundesweiten Aktion #IchStehAuf. Von der Grundschule bis zur Berufsschule waren alle Schularten vertreten. Allein im Landkreis Lörrach nahmen am Donnerstag 18 Schulen teil. Mit der Aktion wollten sie vor den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt setzen.

Menschenkette vor den Schulen in Lörrach

Auf dem Campus der beiden Lörracher Gymnasien und der Theodor-Heuss-Realschule ist es voll wie immer. Doch die Schülerinnen und Schüler verteilen sich nicht wie sonst in der großen Pause gleichmäßig auf dem Gelände, sondern stehen zusammen und fassen sich an den Händen. Mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler bilden eine Menschenkette - vom Fünftklässler bis zur Abiturientin.

Kim, die kurz vor dem mündlichen Abitur steht, ist ebenfalls dabei. Mit anderen aus der Oberstufe steht sie zusammen und erklärt: "Ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass sich jeder in der Gesellschaft beteiligt. Weil anders erreicht man nichts, es ist die Masse, die was ausmacht."

Kollegium war schnell überzeugt von Aktion #IchStehAuf

Anja Klöss-Schuster ist Lehrerin am Hebelgymnasium in Lörrach. Sie konnte das Kollegium und auch ihre Rektorin schnell davon überzeugen, dass sie an der bundesweiten Schulaktion teilnehmen. Schnell war klar: Sie wollen als Schulgemeinschaft zeigen, dass sie für demokratische Werte stehen.

Schule wird zum Lernort für Demokratie

Klöss-Schuster ist bewusst, dass die Aktion von einigen als Indoktrination bewertet werden könnte. Das könne sie verstehen, aber Aufgabe der Schule sei es eben auch, demokratische Werte zu vermitteln. Die Aktion sei freiwillig - wer nicht möchte, könne was anderes machen.

Wir sind als Schule verpflichtet, demokratische Werte zu lehren.

"Es ist eine Leitperspektive in unserem Bildungsplan, Demokratiebildung zu fördern und zu fordern", ergänzt Klöss-Schuster weiter.

Mehrere Hundert Schüler stehen auf für Demokratie

Noah Klaholz, ebenfalls Abiturient, ist an diesem Schultag in einem T-Shirt erschienen, das zu seinem Leistungskurs Physik passt. Darauf steht: "Widerstand ist zwecklos". Gemeint sei damit der physikalische Widerstand im Stromkreis. In Sachen Demokratie denke er anders:

"Es ist wichtig, dass man sich auch an frühere Zeiten erinnert. Das war in Deutschland, gerade mit unserer Geschichte mal ganz anders. Deswegen ist es wichtig, dass wir das System erhalten, dass es wirklich immer demokratisch bleibt und wir nicht wieder in ähnliche Situationen abrutschen."

Demokratie bedeutet für Noah Klaholz, dass das Volk die Macht hat. Dazu gehöre aber auch, dass jeder seinen Beitrag leiste. Es reiche nicht aus, zu Hause zu sitzen und immer nur zu kritisieren, sondern man müsse selbst Engagement zeigen und sich politisch für das einsetzen, was für einen wichtig sei.