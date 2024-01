Proteste gegen Rechtsextremismus in Lörrach und Villingen-Schwenningen

In mehren Städten in Südbaden sind am Wochenende wieder Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Große Demos gab es etwa in Lörrach und Villingen-Schwenningen.

Bis zu 4.000 Menschen haben am Samstag in Lörrach laut Veranstalter gegen Rechtsextremismus demonstriert. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen und Parteien hatte dazu aufgerufen. Die Polizei sprach von rund 2.000 Demonstranten. In Villingen-Schwenningen protestierten laut den Organisatoren bis zu 3.000 Menschen - die Polizei meldete 1.200. "Rassismus stoppen" oder: "Demokratie sind wir alle", war auf Schildern und Transparenten vor dem Lörracher Rathaus zu lesen. Unter den Teilnehmenden war auch Lörrachs parteiloser Oberbürgermeister Jörg Lutz. Nachdem der Protestzug durch die Innenstadt wieder am Ausgangspunkt vor dem Rathaus angekommen war, riefen die Demonstrierenden in Sprechchören: "Wir verteidigen die Demokratie!" Meine Erwartungen sind völlig übertroffen worden. Zu den Rednern gehörten die evangelische Dekanin für das Markgräflerland, Bärbel Schäfer, sowie Vertreter des Lörracher Jugendrates. Organisator Klaus Nack sagte zur großen Resonanz: Seine Erwartungen seien völlig übertroffen worden. Es dürfte sich um die größte Demonstration handeln, die es bisher in Lörrach überhaupt gegeben hat. Über tausend Menschen demonstrierten nach Polizeiangaben im Zentrum der Villinger Altstadt gegen Rechtstextremismus; die Veranstalter schätzten die Teilnehmerzahl auf 2.500 - 3.000. SWR "Nie wieder ist jetzt" auf dem Villinger Marktplatz Auf dem Marktplatz ("Latschariplatz") im Stadtbezirk Villingen war etwa der Slogan "Nie wieder ist jetzt" zu lesen. Dort sprachen unter anderem Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU) und die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur. Aufgerufen hatte auch hier ein breites Bündnis aus Parteien, Gemeinden, Gewerkschaften, Vereinen und Verbänden. Auch in Donaueschingen war am Samstagnachmittag eine Demonstration geplant. Dort hatten die Veranstalter im Vorfeld 300 bis 400 Teilnehmende angemeldet.