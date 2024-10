per Mail teilen

Sieben Monate vor dem Eurovision Song Contest in Basel sind die Hotelpreise im Dreiländereck teils extrem gestiegen. Das Finale findet am 17. Mai in der Basler St. Jakobhalle statt.

Wer beim Finale des Eurovision Song Contests (ESC) dabei sein möchte und noch ein Zimmer zum Übernachten braucht, muss sich beeilen - und mitunter tief in die Tasche greifen. Schon jetzt sind die Zimmerpreise im Raum Basel in teils schwingelerregende Höhe gestiegen, wie ein Blick in die Hotelbuchungsportale zeigt: Von ein, zwei Ausnahmen abgesehen, kostet eine Nacht umgerechnet rund 500 Euro.

Nemo brachte durch seinen Sieg beim ESC in Malmö den "Eurovision Song Contest" nach Basel. dpa Bildfunk Jürgen Büttner

Ein Zimmer ist beim Finale kaum unter 500 Euro zu kriegen

Spitzenreiter ist ein Hotel in Basels Nachbarstadt Lörrach mit einem stolzen Preis von 9.999 Euro für zwei Personen - inklusive Frühstück. Wer deutlich weniger bezahlen möchte, kann in 15 bis 20 Kilometer Entfernung in der deutschen Nachbarschaft noch fündig werden.

In der Stadt selbst hält "Basel Tourismus" eine größeres Kontingent an Hotelbetten in Reserve: Vergangenes Jahr waren allein mehr als 1.000 Medienschaffende zum Eurovision Song Contest ins schwedische Malmö gereist.

Bibeltreue Partei will ESC wegen "satanischer Botschaften" kippen

Eine bibeltreue Partei, die Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU, will den ESC mit einem Volksentscheid verhindern und die für die Abstimmung nötigen 2.000 Unterschriften nun beim Kanton Basel-Stadt einreichen. Der EDU sind vor allem die 35 Millionen Franken ein Dorn im Auge, die der Kanton Basel-Stadt für die Veranstaltung ausgeben will.

Die Partei kritisiert zudem, der ESC sei zu einer Polit-Show geworden. Sie befürchtet Sicherheitsrisiken in Basel "wenn anti-israelische Mobs das Hotel der israelischen Delegation wie in Malmö tagelang belagern würden". Außerdem bemängelt die bibeltreue Partei, Künstler hätten beim ESC immer offener okkulte und satanische Botschaften und Symbole gezeigt.