Plan Canicule

Der französische Hitzeplan hat vier verschiedene Warstufen - von grün bis rot. Erreicht eine Region die vorletzte Stufe (orange) treten Notfallmaßnahmen in Kraft. In den betroffenen Regionen werden Kältesäle eingerichtet. In den Medien wird über die Symptome eines Hitzschlags informiert. Eine Notfallnummer wird eingerichtet. Und Menschen, die sich in ein sogenanntes Hitzeregister haben eintragen lassen, werden kontatkiert. Die höchste Warnstufe des "Plan Canicule" tritt bei Temperaturen von über 40 Grad in Kraft. In den betroffenen Regionen können dann zum Beispiel Kindergärten und Krippen schließen. Die Krankenhäuser bereiten sich auf mehr Patienten vor.