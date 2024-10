Jubiläumsedition: Die Herbstmesse feiert 25. Geburtstag auf dem Neuen Messeplatz

Die Freiburger Messe ist eine echte Institution in Südbaden. Die diesjährige Herbstmesse ist bereits die 48. Ausgabe. Vom 18. bis 28.10. erwartet die Besucher ein vielseitiges Angebot.

Über 100 Aussteller, Fahrgeschäfte - vom Autoscooter bis zum Riesenrad - und natürlich Essensstände so weit das Auge reicht: Die Freiburger Herbstmesse bietet Jahr für Jahr ein abwechslungsreiches Programm und erfreut sich großer Beliebtheit. Dieses Jahr besonders spektakulär: das traditionelle Feuerwerk am Eröffnungstag, am Freitag, den 18.10. Das Besondere: In diesem Jahr warten die Veranstalter mit einem Musikfeuerwerk auf.

Auf die Besucher der Freiburger Herbstmesse warten zahlreiche Fahrgeschäfte SWR Klemens Gut

25 Jahre Neuer Messplatz

Dieses Jahr feiert die Messe außerdem ein kleines Jubiläum: 25 Jahre Neuer Messplatz! So manch einer erinnert sich noch an den Alten Messeplatz im Osten Freiburgs. Für die Nostalgischen unter den Gästen fährt die historische Straßenbahn deshalb sonntags für je drei Stunden vom Bertoldsbrunnen zur Freiburger Messe.

Die Schausteller warten auf die Besucher, die von Freitagabend an die Messe bevölkern - auch die Geisterbahn SWR Klemens Gut

Wenn die Messe zur zweiten Heimat wird

Die Freiburgerinnen und Freiburger halten der Herbstmesse selbstverständlich auch nach dem Ortswechsel die Treue. Und dass trotz der Nähe zum Europa-Park der - einmal Eintritt gezahlt - den ganzen Tag über mit vielen verschiedenen Fahrgeschäften lockt.

Auch manche der Aussteller sind teilweise schon seit Generationen dabei, für manche ist Freiburg mittlerweile wie ein zweites Zuhause. In all der Zeit habe man viel erlebt, erzählt einer. Von warmen Temperaturen im Oktober für T-Shirt und Shorts sowie von Schnee und Glätte mit zugefrorenen Wasserschläuchen. Vor allem Letzteres muss man dieses Jahr vermutlich nicht befürchten.

Parkgebühren und SC-Heimspiel

Es ist ratsam mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Messe zu kommen. Wer dennoch mit dem Auto kommen will, sollte sich auf Parkgebühren in Höhe von fünf Euro einstellen. Während der SC-Heimspiele, wie beispielsweise am 19.10. gegen Augsburg, erhöhen diese sich jedoch auf insgesamt zehn Euro. Dafür können Gäste, die lediglich jemanden abholen wollen, die ersten 30 Minuten kostenfrei parken.