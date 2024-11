per Mail teilen

Erst stach er in einer Flüchtlingsunterkunft auf einen Bewohner ein, später attackierte er dort einen ermittelnden Polizisten: Ein 25-Jähriger ist am Sonntag festgenommen worden.

Die Polizei hat nach einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) einen Tatverdächtigen wegen versuchten Mordes festgenommen. Dabei griff der 25-Jährige auch einen Polizisten an und entriss ihm die Dienstwaffe.

Mario Schmidt berichtet in SWR4 über den Vorfall:

Bewohner der Flüchtlingsunterkunft bei Angriff leicht verletzt

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Freiburg am Mittwoch mitteilten, hatte der Mann am Sonntagnachmittag einen Bewohner der Unterkunft mit einem Messer angegriffen. Er stach mehrfach auf den 31-jährigen Bewohner ein. Dieser wurde aufgrund seiner Gegenwehr nur leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert.

Polizist mit Holzstock attackiert

Den Angaben zufolge flüchtete der Tatverdächtige zunächst, kehrte aber zurück, während die Polizei am Tatort ermittelte. Er griff einen Polizisten von hinten mit einem Holzstock an und schlug auf ihn ein. Als der Beamte sich wehrte und den Angreifer festzunehmen versuchte, entriss dieser ihm die Dienstwaffe. Damit bedrohte er nach SWR-Informationen anschließend einen Polizeipraktikanten, geschossen hat er aber nicht.

Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den Mann zur Aufgabe zu bewegen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall.