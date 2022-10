Teufelsgrund: Halbedelsteine für gruselwillige Halloweenfans

per Mail teilen

Halloween im Besuchsbergwerk Teufelsgrund: Jede Menge Geister sind unterwegs und erschrecken große und kleine Gruselwillige. Das Bergwerk - ein wahrer Gruselstollen.

Der Name ist Programm: Im Besuchsbergwerk Teufelsgrund im Münstertal (Breisgau-Hochschwarzwald) erschrecken am 30. und 31. Oktober verkleidete Geister Gruselwillige. Die Führungen durch den Stollen sind für Kinder ab sieben Jahren empfohlen, als Belohnung dürfen die mutigen Kinder am Ende der Gruseltour Halbedelsteine im Sand schürfen. 600 geschnitzte Kürbisse und jede Menge Skelette schmücken den Stollen. Seit 14 Jahren organisiert Matthias Burgert die gruseligen Führungen.

Geschminkt wird mit reichlich Kunstblut, es kann gar nicht fürchterlich genug aussehen, so als kröchen Maden aus dem Gehirn. Matthias Bugert von den Bergbaufreunden Münstertal und sein Sohn Simon schieben am Sonntag die erste Geister-Schicht im Schacht und freuen sich schon auf ihre Aufgabe: "Ich merk' es immer bei den Besuchern, wenn die einen angucken, also gerade die Kinder, die erschrecken erst einmal, bis ich ihnen dann verrate, dass ich gestern den Kopf angeschlagen habe im Bergwerk“, lacht Matthias Burgert.

"Einfach "Buh" machen"

Im Münstertal ist Geisterspielen eine Familien- und Herzensangelegenheit, die Simon Burger von seinem Vater, seiner Halbcousine und von deren Freunden gelernt hat. Und natürlich von den Geisterkumpeln aus dem Münstertal. Es ist ganz einfach, erklärt Simon: "Einfach "Buh" machen!"

Halloween hin oder her – im Stollen herrscht trotzdem Helmpflicht. Fotografieren oder filmen ist strengstens verboten, denn Geister lieben es dunkel.

"Ganz schön spukig da"

Die Halloweenfans sind begeistert und ausgelassen. "Super", sagen sie hinterher und: "Ich bin sehr zufrieden, ganz schön spukig da." Und während die Geister immer noch durch den Stollen schlurfen, dürfen die Besucher am Ende schürfen: Echte Halbedelsteine, die dürfen sie sogar mit nach Hause nehmen, aus dem Teufelsgrund im Münstertal.