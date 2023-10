Unbekannte haben in Feldberg-Falkau einen erheblichen Wasserschaden in einem Ferienhaus verursacht, in dem Geflüchtete unterkommen sollten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Feldberg-Falkau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist von unbekannten Tätern unter Wasser gesetzt und damit zunächst unbewohnbar gemacht worden. Der Schaden an dem Gebäude sei am Samstag bemerkt worden, teilte die Polizei mit. Die Tat habe sich aber bereits zwischen Mitte August und Ende September ereignet.

Politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen

In dem leerstehenden Ferienhaus im Schwarzwald entstand ein hoher Sachschaden. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Staatsschutzabteilung der Freiburger Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wurden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Nach einem Bericht der "Badischen Zeitung" hatte der Gemeinderat von Feldberg beschlossen, das abgelegene Gebäude von der Stadt Lahr zu kaufen. Zuvor habe es eine mehrmonatige Diskussion um die Eignung des Standortes gegeben.

Unterkunft im Nachbarlandkreis nach Brand teilweise wieder bewohnbar

Nach dem Brand in einer Container-Unterkunft für Geflüchtete in Offenburg am vergangenen Freitag soll die Unterkunft wieder teilweise genutzt werden. Wie das Landratsamt Ortenaukreis am Mittwoch mitteilte, werden rund 150 Bewohner in den noch intakten Containerblock der Anlage einziehen. Die Menschen, die im abgebrannten Block lebten, werden hingegen in bereits bestehenden Unterkünften in Offenburg, Lahr und Friesenheim untergebracht. Vor dem Brand in der Nacht zum vergangenen Samstag wohnten rund 280 Menschen in der Unterkunft.

Als Brandursache vermuten Ermittler einen technischen Defekt. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nach bisherigen Angaben nicht. Evakuierte Flüchtlinge, die nach dem Feuer in die Freiburger Landeserstaufnahmeeinrichtung kamen, sollen den Angaben zufolge am Freitag mit Bussen in die Ortenau zurückgeholt werden. Um die Menschen in Freiburg zu beherbergen, war eine Notunterkunft in einer Sporthalle auf dem Gelände der LEA geöffnet worden, so das Regierungspräsidium Freiburg.