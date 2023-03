Frauenhaus-Streiktag in Lörrach

12 Autonome Frauenhäuser gibt es in Baden-Württemberg. Sie bieten Frauen Schutz, wenn diese von Gewalt betroffen sind. Doch heute streiken in Deutschland die Mitarbeiterinnen der Autonomen Frauenhäuser. Denn es gibt zu wenig Plätze und oft ist die Finanzierung nicht gesichert. Das sind nur zwei Gründe für den Streik, der in Lörrach vor Ort stattfand.

Atmo – Schlachtruf

Ein großes Transparent und Flyer zum Verteilen mit den Forderungen der Frauenhäuser. Damit machen die Mitarbeiterinnen des Lörracher Frauenhauses auf die Missstände aufmerksam.

OTON 1 viel zu wenig Plätze bundesweit, große Unterversorgung …

bemängelt Carolin Throm, eine der Geschäftsführerinnen des Lörracher Frauenhauses. Aktuell gibt es hier 12 Plätze, in drei Monaten 24 …. Aber eigentlich müssten es gemessen an der Bevölkerungszahl in Lörrach mehr als das Doppelte sein. Daran ist zu erkennen - es herrscht eine notorische Unterversorgung. Und die spiegelt sich auch in Zahlen wieder: So mussten allein im Jahr 2021 mehr als 100 Frauen mit ihren Kindern abgewiesen werden, weil das Lörracher Frauenhaus schon voll belegt war. Ein weiterer Kritikpunkt ist die schlechte Finanzierung der Häuser:

OTON 2 und dies nicht bundeseinheitlich sondern nach Ländergesetzen, es ist eine einzelfallfinanzierung, also abhängig von ALG2 und das schließt viele Frauen aus.

Beispielsweise Studentinnen oder Frauen, die aus dem EU-Ausland stammen und hier arbeiten, die also kein Bürgergeld bekommen - sie haben im Grunde keinen Anspruch auf einen Platz. Auch darauf will Frauenhaus-Geschäftsführerin Antje Lauber aufmerksam machen und versucht mit Passanten und Passantinnen ins Gespräch zu kommen – viele winken ab, manche nehmen den Flyer und gehen weiter, einzelne bleiben stehen. Doch meist ist ihnen das Problem schon bekannt, berichtet Lauber von einem Gespräch mit einer älteren Dame:

OTON 3 weil schlussendlich durch Tochter schon gewusst, traurig dass man häuser braucht, aber schlussendlich wäre es wichtig die häuser auch auszustatten wie sie es nötig hätten ….

Damit ALLE Frauen und ihre Kinder, die von Gewalt betroffen sind, Schutz finden – und das OHNE Ausnahme – so die Forderung der Autonomen Frauenhäuser heute am bundesweiten Streiktag.