Von "Star Wars" bis "Peer Gynt" - Musikschüler spielen mit SWR-Symphonieorchester

Wie genau funktioniert eigentlich ein Orchester? Und wie klingt es, wenn man selbst mittendrin sitzt und mitmusiziert? Das können 70 Freiburger Musikschüler jetzt erfahren.

Kinder und Jugendliche treffen auf Musik-Profis und spielen mit ihnen zusammen. Das ist seit einigen Jahren die Idee der Freiburger "Patch"-Projekte. Die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, aber auch ein junges Publikum soll so ganz unverkrampft die klassische Orchestermusik kennen lernen. So auch an diesem Mittwoch im Freiburger Konzerthaus: Dort stehen rund 70 Kinder und Jugendliche der Freiburger Musikschule gemeinsam mit dem SWR Symphonieorchester auf der Bühne.

Kinder lernen musikalisch, wie ein Orchester aufgebaut ist

In zahlreichen Proben haben sich die zwischen acht und 18 Jahre alten Nachwuchsmusiker an Werke von Dvořák, Purcell und Grieg gewagt. Aber auch der "Imperial March" - die berühmte Filmmusik aus "Star Wars" darf nicht fehlen. Im Mittelpunkt des Familienkonzerts steht jedoch Benjamin Brittens "Young Person's Guide to the Orchestra" - ein Werk, das jungen Hörern alle Orchestergruppen einzeln vorstellt, von den Streichern über Holz- und Blechbläser bis zu den Schlagzeugern.

Freiburgs OB Horn modereriert das Familienkonzert

Moderiert wird das niederschwellige Konzert für Kinder ab fünf Jahren von Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn. Er führt durch das Programm und erklärt die einzelnen Orchestergruppen und ihre Funktionen. Und damit klassische Musik künftig nicht mit "endlos stillsitzen" verbunden wird, dauert der Spaß nur eine Stunde. Beginn ist um 18 Uhr im Freiburger Konzerthaus.

