Das Ligeti-Experiment: 100 Metronome ticken im Freiburger Konzerthaus

Wer war György Ligeti?

György Sándor Ligeti (geboren am 28. Mai 1923 in Siebenbürgen in Rumänien als Kind jüdischer Eltern, gestorben am 12. Juni 2006 in Wien) gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und ist einer der wichtigsten Repräsentanten der Neuen Musik.

Zu seinem Werk "poème symphonique" meinte er: "Die Idee einer mechanisch tickenden Musik verfolgt mich seit meiner Kindheit. Sie verbindet sich mit Phantasien eines klingenden Labyrinths und mit jenen ins Unendliche multiplizierten Bildern, die entstehen, wenn man sich in zwei gegenüberstehenden Spiegeln betrachtet."

Der Komponist György Ligeti am 13.09.2003 in Frankfurt nach der Auszeichnung mit dem Theodor W. Adorno-Preis dpa Bildfunk Alexander Rüsche

Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Ligeti durch die Verwendung seines Orchesterwerks "Atmosphères" sowie seines Chorstücks "Lux aeterna" im Film 2001: "Odyssee im Weltraum" von Stanley Kubrick. Der Regisseur setzte weitere Werke Ligetis in seinen Filmen "Shining" und "Eyes Wide Shut" zur musikalischen Untermalung ein.

Quelle: Wikipedia / SWR