Extremsport-Event XtraMile endet mit Marathon auf den Feldberg

Ein Lauf vom Notschrei bis zum Feldberg war die letzte Etappe des Extremsport-Events XtraMile. Ziel war es, innerhalb von 55 Stunden drei sportliche Herausforderungen zu bestehen.

Los ging´s am Freitag an der tschechischen Grenze. Dort mussten die 17 Sportlerinnen und Sportler der christlichen Organisation XtraMile vier Kilometer schwimmen. Danach sind sie 510 Kilometer mit dem Rennrad nach Südbaden gefahren. Am Sonntag schließlich folgte die letzte Etappe: Ein Abschluss-Marathon über 1.000 Höhenmeter vom Notschrei bis zum Feldberg.

"Es war echt ein tolles Erlebnis!"

Spendensammeln als Ansporn

Im Vorjahr hatte XtraMile auf diese Weise 100.000 Euro Spendengelder für einem guten Zweck gesammelt. In diesem Jahr haben sich die Sportlerinnen und Sportler das Ziel von 150.000 Euro gesteckt. Das Geld soll fünf Organisationen zugutekommen, die benachteiligte Jugendliche in Deutschland unterstützen: Sei es durch Förderunterricht, um Lernlücken der letzten Pandemiejahre zu schließen, durch Orientierungshilfen bei der Berufsfindung oder durch erlebnispädagogische Camps in der Natur. Die Spendenaktion läuft noch bis Mittwoch. Für jede getätigte Spende verdoppeln Großspender den Betrag.