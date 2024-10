Olivenbäume, Melonen und Lavendel-Stauden wachsen schon am Kaiserstuhl. Warum nicht auch Erdnüsse? Erste Anbau-Versuche laufen bereits. Für die Landwirte könnten die Hülsenfrucht interessant werden.

Eigentlich wachsen sie in den USA, in China oder in Südamerika. Aber auch hier bei uns in Baden-Württemberg gibt es inzwischen zumindest erste Versuche, Erdnüsse anzubauen. Bei Forchheim am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) auf einem kleinen Feld probiert das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg mit Sitz in Karlsruhe an den Erdnüssen herum. Und es wachsen tatsächlich welche. Ob das für Landwirte dauerhaft interessant ist, steht noch nicht fest. Es brauche die richtigen Sorten, heiße Sommer und gerade im Herbst dürfe es nicht zu nass sein, so die Tüftler. "Bis wir von Baden-Peanuts sprechen können, dauert es noch ein wenig", sagt Agrarwissenschaftler Andreas Butz.

Erste Erdnussernte in einigen Wochen

Es ist eine überschaubare Fläche, auf der die Erdnüsse angebaut werden. Gesät wurde im Juni, zu sehen sind jetzt kleine Pflanzen mit grünen Blättern. Wenn Andreas Butz und seine Kollegin Barbara Orth von der Emmendinger Außenstelle des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg ein bisschen buddeln, dann kommen die kleinen Schalen mit Erdnüssen drin ans Tageslicht. Sie hängen an weißen Stengeln, die in den Boden hineinwachsen. Essen kann man sie noch nicht. Geerntet werden sollen sie dann Ende Oktober, Anfang November.

Barbara Orth (links) und Andreas Butz zeigen die ersten kleinen Erdnüsse. SWR Ulf Seefeldt

Verschiedene Sorten im Test - Potential noch ungewiss

Erste Landwirte haben sich bereits für die Feldversuche mit den Erdnüssen interessiert. Die Agrarwissenschaftler aus Emmendingen freut das natürlich. Der Klimawandel stelle die Landwirtschaft schließlich vor neue Herausforderungen. Die Bauern müssten auf neue Fruchtfolgen schauen und wie sie sich neue Einkommensquellen erschließen können. Gleichzeitig dämpfen die Agrarwissenschaftler aber auch allzu große Hoffnungen. Sie betonen, dass noch verschiedene Sorten getestet werden müssen.