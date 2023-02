per Mail teilen

Die Polizei testet in Kehl (Ortenaukreis) Elektroautos. Bis zum Sommer soll entschieden werden, ob die Autos dauerhaft im Streifendienst eingesetzt werden.

Das Polizeirevier Kehl, das zum Polizeipräsidium Offenburg gehört, hat derzeit in seinem Fuhrpark vier Elektroautos. Ein ziviles und drei, die als Streifenwagen erkennbar sind. Die Autos sollen getestet werden. Wie das Innenministerium in Stuttgart erklärt, ist es ein Pilotprojekt des Landes Baden-Württemberg. Am Kehler Polizeirevier sind zwei Ladesäulen installiert worden.

300 Kilometer Reichweite

Die Polizeibeamten sollen nun bei der täglichen Arbeit im Streifendienst herausfinden, ob die batteriebetriebenen Autos für den Alltag geeignet sind. Sie haben eine Reichweite von rund 300 Kilometern. Im Sommer soll dann entschieden werden, ob die Elektroautos dauerhaft und auch in anderen Polizeipräsidien eingesetzt werden.

Bei der Polizei in Stuttgart gibt es Elektro-Motorräder

In den Polizeipräsidien in Baden-Württemberg gibt es bisher 112 sogenannte hybride Polizeifahrzeuge. Sie fahren sowohl mit Strom als auch mit Benzin. Außerdem gibt es 42 zivile Elektroautos. Sie werden in der Logistik benutzt oder zur Personenbeförderung. Das Polizeipräsidium Stuttgart hat zudem seit dem vergangenen Jahr zwei Elektro-Motorräder.