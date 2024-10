Behandlung von Brustkrebs auf Augenhöhe: Wie in Straßburg die Brustkrebstherapie revolutioniert wurde

Etwa 70.000 Frauen erkranken jährlich in Deutschland an Brustkrebs. Im Oktober kriegt der Kampf gegen die Krankheit besondere Aufmerksamkeit. Vorreiter in der Therapie ist Straßburg.

Dass derzeit ausgerechnet in Straßburg ein internationaler Kongress zur Senologie stattfindet, der Medizin rund um die weibliche Brust, ist kein Zufall: Anfang der 60er Jahre wurde dieser Zweig der Medizin in Straßburg entwickelt mit dem Ziel, das Wohl der Frauen in den Mittelpunkt der Behandlung zu stellen. Die Behandlung von Brustkrebs wurde in Straßburg revolutioniert. Bis in die 70er wurde erkrankten Frauen standardmäßig die Brust abgenommen. Charles Marie Gros wollte das nicht hinnehmen und entwickelte die Senologie: Eine Wissenschaft, die sich ausschließlich auf die weibliche Brust konzentriert, mit all ihren Funktionen und ihren Krankheiten. Mit diesem Forschungsansatz und dem gewonnenen Wissen hat Gros die Behandlungen, die Versorgung der Patientinnen und die Diagnostik verbessert. Neu war auch: Die Behandlung sollte auf Augenhöhe stattfinden und die Patientin die Diagnose innerhalb eines halben Tages erhalten – um Ängste zu mindern.