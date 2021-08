Freiburgs Stadtspitze rechnet damit, dass ab 2024 oder 2025 die ersten Häuser im neuen Stadtteil Dietenbach gebaut werden können. Aber vorher sind noch einige große Steine aus dem Weg zu räumen.

Die Planungen für den neuen Stadtteil Dietenbach im Freiburger Westen schreiten laut Stadtspitze voran. Der Zeitverzug von bis zu neun Monate infolge des Bürgerentscheids zum neuen Stadtteil seien nahezu aufgeholt. Jetzt gehe es beim größten Bauvorhaben in Baden-Württemberg mit Volldampf voraus, so dass die ersten Häuser und andere Bauwerke 2024 oder 2025 gebaut werden könnten.

Ungeklärte Grundstücksfragen

Allerdings stehen noch Verhandlungen mit den Landwirten aus, denen die zu bebauenden Flächen gehören. Mit ihnen will sich Freiburgs OB Martin Horn am 15. Juli zu Gesprächen treffen. Laut Horn sollen die Landwirten so lange wie möglich ihre Äcker und Wiesen nutzen können, "denn wir brauchen die Landwirte für Freiburg", so Horn.

Auf diesem Areal im Freiburger Westen sollen einmal 15.000 Menschen wohnen SWR

Neben den ungeklärten Grundstücksfragen liegen im Stadtteil Dietenbach noch drei weitere große Steine im Weg. Bevor mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden kann, muss Dietenbach Hochwassersicher gemacht werden.

Hochwasserschutz und Zwischenlager

Dazu muss der Bach gleichen Namens verlegt werden, so Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag. Das gleiche gelte für die vorhandenen Strom- und Erdgasleitungen. Außerdem wolle man zunächst ein Zwischenlager für Baumaterial errichten.

Möglichst viel Bürgerbeteiligung

Die Stadt setzt in Dietenbach auf möglichst viel Bürgerbeteiligung, um die Akzeptanz für den neuen Stadtteil zu erhöhen. Ein 25-köpfiges Bürgergremium soll den Planungs- und Entwicklungsprozess beratend begleiten. Menschen die zufällig ausgewählt werden und einen repräsentativen Querschnitt bilden, so der Oberbürgermeister.